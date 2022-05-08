Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220508/bagcilarda-bir-gecede-cok-sayida-arac-soyuldu-bizim-gibi-orada-20-magdur-daha-vardi-1056186697.html
Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: 'Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı'
Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: 'Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı'
İstanbul Bağcılar'da inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan hırsızlar bir gecede çok sayıda aracı soydu. Hırsızlık şebekesi elleriyle koymuş... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T13:24+0300
2022-05-08T13:24+0300
türkiye
hırsız
istanbul
esnaf
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056186507_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_1a3c3d82c0d85cca924afb51f58aacb6.jpg
İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, Bağcılar'da daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu. Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.Kapıyı 3 saniyede açtıDemirkapı Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı. Daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.'Bizim gibi 20 mağdur daha vardı'Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Biz inşaat işleri yapıyoruz, bu aracımıza malzemelerimizi bırakıyoruz. Sabah kalktığımızda aracımızın kapısı açıktı. Güvenlik kameralarını inceleyince malzemelerimizin çalınmış olduğunu gördük. Ben anahtarla o kadar kolay açamıyorum. İki dakika sürmüyor, adam tornavidayı sokup kilidi açıyor sonra arka kapıyı açıp tüm malzemelerimizi çalıyor. Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" diye konuştu.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de seri hırsızlık olayını gerçekleştiren çeteyi tespit ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220507/arandigini-duyan-hirsiz-caldigi-kediyi-taksiyle-geri-gonderdi-1056169564.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056186507_80:0:581:376_1920x0_80_0_0_d9993f59b19401cd7f79986d87d66614.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hırsız, istanbul, esnaf

Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: 'Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı'

13:24 08.05.2022
© DHABağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: 'Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı'
Bağcılar'da bir gecede çok sayıda araç soyuldu: 'Bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
Abone olTelegram
İstanbul Bağcılar'da inşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan hırsızlar bir gecede çok sayıda aracı soydu. Hırsızlık şebekesi elleriyle koymuş gibi buldukları araçlardan binlerce liralık matkap gibi malzemeleri çaldı.
İnşaat ve tesisat işleriyle uğraşan esnafı hedef alan şebeke, Bağcılar'da daha önceden yerlerini belirledikleri çok sayıda aracı bir gecede soydu. Matkap gibi hırdavat ve el aletlerinin olduğu araçları elleriyle koymuş gibi bulan şebeke, kısa sürede kapısını açtıkları araçlarda değerli gördükleri malzemeleri çaldı.

Kapıyı 3 saniyede açtı

Demirkapı Mahallesi'nde yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Saat 05.55 sıralarında hafif ticari araçla sokağa giren hırsızlar, park halindeki hafif ticari aracın yanında durdu. Esnafın içinde iş makinelerinin bulunduğu hafif ticari aracın arka kapısını 3 saniyede açan hırsız, iş makinelerini geldikleri araca taşıdı. Daha sonra sokaktaki başka bir hafif ticari aracın yanında duran hırsızlar aynı yöntemle arka kapısını açtıkları araçta bulunan malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştı.

'Bizim gibi 20 mağdur daha vardı'

Polis merkezine gittiğinde çok sayıda mağdur olduğunu belirten Erkan Dağlar, "Biz inşaat işleri yapıyoruz, bu aracımıza malzemelerimizi bırakıyoruz. Sabah kalktığımızda aracımızın kapısı açıktı. Güvenlik kameralarını inceleyince malzemelerimizin çalınmış olduğunu gördük. Ben anahtarla o kadar kolay açamıyorum. İki dakika sürmüyor, adam tornavidayı sokup kilidi açıyor sonra arka kapıyı açıp tüm malzemelerimizi çalıyor. Değerli malzemelerimiz vardı, 20 bin lira masrafımız var. İfade vermek için karakola gittik, bizim gibi orada 20 mağdur daha vardı. Bu insanların da aynı şekilde aynı saatlerde araçlarını soymuşlar. Bu olay Bağcılar'ın kanayan yarası, hırsızlık dediğiniz zaman akla Bağcılar geliyor. Sabah işe gidecektik gidemedik" diye konuştu.
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de seri hırsızlık olayını gerçekleştiren çeteyi tespit ve yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
TÜRKİYE
Arandığını duyan hırsız, çaldığı kediyi taksiyle geri gönderdi
Dün, 12:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала