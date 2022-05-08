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https://tr.sputniknews.com/20220508/bahceli-anne-demek-solmayan-sevgi-demektir-1056187195.html
Bahçeli: Anne demek solmayan sevgi demektir
Bahçeli: Anne demek solmayan sevgi demektir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Anne demek solmayan sevgi demektir. Anne demek... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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devlet bahçeli
anneler günü
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli yayımladığı mesajda başta şehit annelerin olmak üzere tüm annelerin Anneleri Günü'nü kutladı.Bahçeli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20220508/erdogan-sevgi-emek-ve-fedakarligin-sembolu-olan-annelerimizin-anneler-gununu-tebrik-ediyorum-1056182891.html
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devlet bahçeli, anneler günü, milliyetçi hareket partisi (mhp)

Bahçeli: Anne demek solmayan sevgi demektir

13:54 08.05.2022
© AADevlet Bahçeli
Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımlayarak, “Anne demek solmayan sevgi demektir. Anne demek silinmeyen fazilet, feragat demektir” ifadelerini kullandı.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bahçeli yayımladığı mesajda başta şehit annelerin olmak üzere tüm annelerin Anneleri Günü'nü kutladı.
Bahçeli yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
“Sevgi iki kişiye muhtaçtır: Bunlardan birisi onu anlatan ve aktaran, diğeri ise onu anlayan ve yüreğinde taşıyandır. Yürekte olanın yüze vurması, yüzde bulunanın dilden akması mukadderdir. Anne demek solmayan sevgi demektir. Anne demek silinmeyen fazilet, feragat demektir. Bugün Anneler Günü. Aslında bütün günler annelerin olmalıdır. Her anne güzeldir, her anne özeldir, her anne sıcaklığın özüdür, her anne fedakarlığın ve merhametin övüncüdür. Annesiz hayat, hayatsız insan muhal bir hayaldir. Anne gönül dünyamızın, fani ömrümüzün gülzarıdır. En başta şehit analarımız olmak üzere, ülkemin tüm muhterem annelerinin Anneler Günü’nü kutluyor en iyi dileklerimle birlikte hürmetlerimi sunuyorum. Anneler üzülmesin, anneler kırılmasın, anneler mahzun olmasın. Çünkü onlar emanettir, berekettir, cennetin müjdeleridir.”
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
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Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
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