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Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesi 1-1 sona erdi
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesi 1-1 sona erdi
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1 sona erdi. Beşiktaş, ilk yarıda kazandığı iki penaltıdan birini gole çevirebildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T21:03+0300
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spor
fenerbahçe
beşiktaş
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 1-1 eşitlikle bitti.Vodafone Park'taki karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti.6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.İkinci yarıda başka gol olmayınca derbi mücadelesi bu skorla sona erdi.
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fenerbahçe, beşiktaş

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi mücadelesi 1-1 sona erdi

21:03 08.05.2022 (güncellendi: 21:31 08.05.2022)
© AA / Ali AtmacaSpor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları, Vodafone Park'ta karşılaştı. 1-1 biten maçın ardından her iki takım oyuncuları da birbirlerini tebrik etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe takımları, Vodafone Park'ta karşılaştı. 1-1 biten maçın ardından her iki takım oyuncuları da birbirlerini tebrik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA / Ali Atmaca
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Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi mücadelesi 1-1 sona erdi. Beşiktaş, ilk yarıda kazandığı iki penaltıdan birini gole çevirebildi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 1-1 eşitlikle bitti.
Vodafone Park'taki karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetti.
6. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ferdi'nin şutunda Serdar Dursun'un kontrol edemediği top Novak'ın önünde kaldı. Novak kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 0-1.
7. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi penaltı vuruşundan yararlanamadı. Top direğe çarpıp oyun alanına döndükten sonra dışarı çıktı.
29. dakikada Beşiktaş bir kez daha penaltı kazandı. 31. dakikada topun başına geçen Ghezzal, Altay'ın sağından attığı topu ters köşeyle ağlarla buluşturdu: 1-1.
İlk yarı, 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarıda başka gol olmayınca derbi mücadelesi bu skorla sona erdi.
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