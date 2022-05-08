https://tr.sputniknews.com/20220508/binali-yildirim-ukrayna-ile-rusya-arasindaki-meselede-batinin-ne-kadar-iki-yuzlu-oldugunu-gorduk-1056189378.html

Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük

Binali Yıldırım: Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük

AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, “Kuzeyde Ukrayna ile Rusya arasındaki meselede Batı'nın ne kadar iki yüzlü olduğunu gördük. Suriye’de, Irak’ta... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T16:15+0300

2022-05-08T16:15+0300

2022-05-08T16:15+0300

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AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, her yıl geleneksel olarak yapılan 18’inci Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen ve Sanat Şenliği’ne katılmak üzere Adana’ya geldi. Adana Valiliği’ni ziyaret eden Yıldırım ile Bakan Kirişci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu eşlik etti. Vali Süleyman Elban, milletvekilleri ve kent protokolünce karşılanan Yıldırım ile Bakan Kirişci, şeref defterini imzaladı. Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Elban ile bir süre sohbet ettikten sonra sırasıyla Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti İl Başkanlığı’na geçti.Burada açıklamalarda bulunan Yıldırım, Anneler Günü'nü kutlayarak, “Burada da hanımlar ön sıralarda oturuyor. Onlar sadece bugün değil, her zaman ön sıralardadır. Onlar, başarılı her erkeğin arkasındadır. Unutmayın, bakan olabilirsiniz, başbakan ve cumhurbaşkanı da olabilirsiniz ancak size bakan bir kadın olmazsa hiçbir şey olamazsınız” diye konuştu.‘Allah’ına kurban Adana, biz hazırız’Adana’nın, bereketli Çukurova toprakları, Toros Dağları ve üreten insanıyla Türkiye’nin lokomotifi olduğuna vurgu yapan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:‘Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de ve Libya’da insanlar iç savaşta, iç karışıklıklarda hayatlarını kaybederken sesleri çıkmıyordu’Türkiye’nin, dünyanın en önemli ülkesi olduğunu ve bölgede bir teminat görevi yerine getirdiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:‘Pandemi sürecinde hepsinin sesi ve soluğu kesildi, halka hizmet, halka hizmettir’Şehir hastaneleri konusunda eleştirildiklerini hatırlatan Yıldırım, “Pandemi sürecinde sadece ülkedeki vatandaşların değil, herkesin yanında olduk. Biz şehir hastaneleri inşa ederken acımasızca eleştirildik. Pandemi sürecinde hepsinin sesi ve soluğu kesildi. Halka hizmet, halka hizmettir. Biz, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ şiarıyla hareket ettik. Bizim prensibimiz budur. Yolları böldük, gönülleri ve hayatları birleştirdik. Biz, ‘Yolları böleriz ancak Türkiye’yi böldürtmeyiz’ dedik. Allah’ın izniyle terörün de kökünü kazıyacağız” diye konuştu.

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türkiye, rusya, ukrayna, ukrayna krizi, binali yıldırım, batı, ikiyüzlülük