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Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca: Aracı bırakıp kaçtılar
Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca: Aracı bırakıp kaçtılar
Bursa'da çaldığı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili zeytinlik... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T10:24+0300
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türkiye
bursa
hırsız
polis
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Dün akşam saatlerinde, Bursa'da, evinin önünde bulunan aracının çalındığını fark eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı incelemeye aldı.Plaka tanıma sistemiyle aracın İstanbul yönüne gittiği belirlendi. Otomobili takibe alan ekipler durumu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bildirip, destek istedi. Bursa-Yalova Yolu’nda önlem alan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü.İzlerini kaybettirdilerŞüpheliler, tarlaların bulunduğu alana girerek izini kaybettirmeye çalışırken polis ekipleri şüphelilerin bölgeden araçla çıkabileceği yolları kapatarak önlem aldı. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından çalıntı otomobili bir zeytinlik içerisinde terk edilmiş halde buldu.Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, otomobil sahibine teslim edildi. Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
https://tr.sputniknews.com/20220505/arkadasiyla-tartistiktan-sonra-havaya-ates-acan-polis-gozaltina-alindi-1056124790.html
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bursa, hırsız, polis

Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca: Aracı bırakıp kaçtılar

10:24 08.05.2022
© DHABursa'da 60 kilometrelik kovalamaca: Aracı bırakıp kaçtılar
Bursa'da 60 kilometrelik kovalamaca: Aracı bırakıp kaçtılar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
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Bursa'da çaldığı otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili zeytinlik alana terk edip kaçtı. Polis kaçan kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
Dün akşam saatlerinde, Bursa'da, evinin önünde bulunan aracının çalındığını fark eden bir kişi durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan çok sayıda kamerayı incelemeye aldı.
Plaka tanıma sistemiyle aracın İstanbul yönüne gittiği belirlendi. Otomobili takibe alan ekipler durumu Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine de bildirip, destek istedi. Bursa-Yalova Yolu’nda önlem alan polis ekipleri araca dur ihtarında bulundu. Ancak şüpheli, otomobili polis ekiplerinin üzerine sürerek kaçışını sürdürdü.

İzlerini kaybettirdiler

Şüpheliler, tarlaların bulunduğu alana girerek izini kaybettirmeye çalışırken polis ekipleri şüphelilerin bölgeden araçla çıkabileceği yolları kapatarak önlem aldı. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler yaklaşık 60 kilometrelik kovalamacanın ardından çalıntı otomobili bir zeytinlik içerisinde terk edilmiş halde buldu.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından, otomobil sahibine teslim edildi. Ekipler, otomobili çalan kişi ya da kişileri tespit ederek yakalamak için çalışma başlattı.
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