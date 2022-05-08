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https://tr.sputniknews.com/20220508/cumhurbaskani-erdogan-hudut-kartallarina-seslendi-gayretleriniz-tarih-boyunca-unutulmayacaktir-1056189265.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi: 'Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi: 'Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:09+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
hudut kartalları
hatay
cumhurbaşkanı
asker
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.
https://tr.sputniknews.com/20220508/milli-savunma-bakani-akar-hatay-sinirinda-incelemelerde-bulunuyor-1056188469.html
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recep tayyip erdoğan, hudut kartalları, hatay, cumhurbaşkanı, asker

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'hudut kartalları'na seslendi: 'Gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır'

16:09 08.05.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonda seslendiği hudut kartallarına, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor. Mehmetçik ile öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.
Telefondan hudut kartallarına hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Akar'ın hudut hattındaki denetlemelerinin önemine işaret etti.
Mehmetçiğe görevinde başarı dileyen Erdoğan, "Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçiğin geçmiş bayramını da kutladı.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor
15:08
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