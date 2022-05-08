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https://tr.sputniknews.com/20220508/dere-yatagindan-gecmeye-calisan-pikap-baraj-kapaklarinin-acilmasi-ile-suyun-ortasinda-kaldi-1056189687.html
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
Antalya’da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:34+0300
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dere
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Antalya’da yaşayan Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı. Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı. Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beykozda-dere-tasti-mahalle-su-altinda-kaldi-1053649019.html
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dere, dere yatağı, antalya

Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı

16:34 08.05.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞDere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA / FADIL KÖSEDAĞ
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Antalya’da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı.
Antalya’da yaşayan Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı.
Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.
Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı.
Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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Beykoz'da dere taştı, mahalle su altında kaldı
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