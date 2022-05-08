https://tr.sputniknews.com/20220508/dere-yatagindan-gecmeye-calisan-pikap-baraj-kapaklarinin-acilmasi-ile-suyun-ortasinda-kaldi-1056189687.html
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
Antalya’da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:34+0300
2022-05-08T16:34+0300
2022-05-08T16:34+0300
türkiye
dere
dere yatağı
antalya
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Antalya’da yaşayan Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı. Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı. Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
https://tr.sputniknews.com/20220209/beykozda-dere-tasti-mahalle-su-altinda-kaldi-1053649019.html
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dere, dere yatağı, antalya
Dere yatağından geçmeye çalışan pikap, baraj kapaklarının açılması ile suyun ortasında kaldı
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Antalya’da dere yatağından geçmeye çalışan bir pikap, baraj kapaklarının açılmasının ardından yükselen su debisi nedeniyle suyun ortasında kaldı.
Antalya’da yaşayan Veysel Durusoy, aracıyla Gevne çayı üzerinde geçmek istediği sırada Yalnızadıç Barajının kapakları açıldı.
Yükselen su debisi nedeniyle araç suyun ortasında kaldı. Kurtulma girişimleri sonuçsuz kalan sürücü Durusoy, pikabın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.
Durusoy’un dere yatağında su ortasında kaldığını gören çevredeki vatandaşlar yardım eli uzattı. Bölgeye getirilen kepçeye bağlanan halat yardımıyla Durusoy kurtarıldı.
Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.