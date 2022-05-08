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https://tr.sputniknews.com/20220508/erdogan-sevgi-emek-ve-fedakarligin-sembolu-olan-annelerimizin-anneler-gununu-tebrik-ediyorum-1056182891.html
Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
anneler günü
recep tayyip erdoğan
mesaj
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anneler Günü” Mesajı yayımladı.Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20210509/anneler-gunu-galata-kulesine-yansitilan-fotograflarla-kutlandi-1044460000.html
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anneler günü, recep tayyip erdoğan, mesaj

Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum

10:33 08.05.2022
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anneler Günü” Mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."
Beyoğlu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan annesi Tenzile Erdoğan ve şehit annelerinin fotoğraflarını Galata Kulesi'ne yansıttı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2021
YAŞAM
Anneler Günü, Galata Kulesi'ne yansıtılan fotoğraflarla kutlandı
9 Mayıs 2021, 23:34
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