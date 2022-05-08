https://tr.sputniknews.com/20220508/erdogan-sevgi-emek-ve-fedakarligin-sembolu-olan-annelerimizin-anneler-gununu-tebrik-ediyorum-1056182891.html
Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T10:33+0300
2022-05-08T10:33+0300
2022-05-08T10:33+0300
yaşam
anneler günü
recep tayyip erdoğan
mesaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056043873_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b8a90ce1302d71b6b71c9567c598edb2.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anneler Günü” Mesajı yayımladı.Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
https://tr.sputniknews.com/20210509/anneler-gunu-galata-kulesine-yansitilan-fotograflarla-kutlandi-1044460000.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056043873_98:0:746:486_1920x0_80_0_0_ff94f8d9099ea3e775342f461d244cb0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
anneler günü, recep tayyip erdoğan, mesaj
Erdoğan: Sevgi, emek ve fedakarlığın sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anneler Günü sebebiyle mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Anneler Günü” Mesajı yayımladı.
Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgi, emek, fedakârlık, merhamet gibi yüce hasletlerin sembolü olan annelerimizin, Anneler Günü’nü tebrik ediyorum. Annelere kıymeti “cennetin annelerin ayakları altında olduğunu” belirterek gösteren bir medeniyetin mensupları olarak bizler için annelerimiz müşfik bir sığınaktır. Günlük yaşam mücadelesi içinde annelerin hayır dualarının, en önemli güç kaynaklarımızdan biri olduğunu asla unutmamalı, layık oldukları hürmet ve sevgiyi onlardan eksik etmemeliyiz. Başımızın tacı annelerimizden dileğimiz de evlatlarının, ülkemizin, milletimizin üzerinden hayır dualarını ve emeklerini eksik etmemeleridir. Her daim hürmetlerin en büyüğünü hak eden, ömürlerini ailelerine vakfeden annelerimizin, Anneler Günü’nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."