https://tr.sputniknews.com/20220508/hastane-kapisina-giden-kuyrugu-kesilmis-hamile-kediye-saglik-ekipleri-mudahale-etti-1056191585.html
Hastane kapısına giden kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti
Hastane kapısına giden kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti
Şırnak’ın Cizre İlçesinde kuyruğu kesilmiş hamile bir kedi hastane kapısına gidince sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T19:18+0300
2022-05-08T19:18+0300
2022-05-08T19:18+0300
türkiye
şırnak
kedi
hamile
müdahale
tedavi
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Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Cizre Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi kapısından girince sağlık personelleri Varan Ulaş ve Yasemin Bozarslan tarafından fark edilen kedinin hamile olduğu ve kuyruğunun kesildiği fark edildi. Kedi için seferber olan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralarını sardı. Sağlık çalışanları Varan Ulaş ile Yasemin Bozarslan kediyi besledikten sonra barınak ihtiyacı için Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.‘Kapının önünde bekliyordu’Sağlık çalışanı Varan Ulaş, o anları şöyle anlattı: Ulaş, bir hafta içinde üçüncü kez kuyruğu koparılmış kedi ile karşılaştıklarını belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.
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Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sertaç Kayar
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg
şırnak, kedi, hamile, müdahale, tedavi
Hastane kapısına giden kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti
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Şırnak’ın Cizre İlçesinde kuyruğu kesilmiş hamile bir kedi hastane kapısına gidince sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Cizre Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi kapısından girince sağlık personelleri Varan Ulaş ve Yasemin Bozarslan tarafından fark edilen kedinin hamile olduğu ve kuyruğunun kesildiği fark edildi. Kedi için seferber olan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralarını sardı. Sağlık çalışanları Varan Ulaş ile Yasemin Bozarslan kediyi besledikten sonra barınak ihtiyacı için Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.
‘Kapının önünde bekliyordu’
Sağlık çalışanı Varan Ulaş, o anları şöyle anlattı:
“Cizre Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi’ne gittiğimde birim içi düzenlemeler yapıp hastalara çıkmaya yakın bir saatte kapının önünde bir kedi sesi duyduk. Arkadaşlarımız ile kapıyı açtığımızda kuyruğu kopuk halde hamile bir kedi ile karşılaştık. Kapıyı açtığımızda içeri girdi. Birimdeki hemşire arkadaşlarımız ile birlikte ilk şoku atlatıp hemen tedavisine başladık. Anneler Günü’nde anne adayı bir kedinin karşımıza çıkmasının duygusallığı ile pansumanını yapıp besledik. Sonrasında Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne haber verdik. Kedinin barınak ihtiyacının karşılanması için görüştük.”
Ulaş, bir hafta içinde üçüncü kez kuyruğu koparılmış kedi ile karşılaştıklarını belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.