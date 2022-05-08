https://tr.sputniknews.com/20220508/hastane-kapisina-giden-kuyrugu-kesilmis-hamile-kediye-saglik-ekipleri-mudahale-etti-1056191585.html

Hastane kapısına giden kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti

Hastane kapısına giden kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti

Şırnak’ın Cizre İlçesinde kuyruğu kesilmiş hamile bir kedi hastane kapısına gidince sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T19:18+0300

2022-05-08T19:18+0300

2022-05-08T19:18+0300

türkiye

şırnak

kedi

hamile

müdahale

tedavi

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Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde kuyruğu kesilmiş hamile kediye sağlık ekipleri müdahale etti. Cizre Devlet Hastanesi Evde Sağlık Birimi kapısından girince sağlık personelleri Varan Ulaş ve Yasemin Bozarslan tarafından fark edilen kedinin hamile olduğu ve kuyruğunun kesildiği fark edildi. Kedi için seferber olan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaparak yaralarını sardı. Sağlık çalışanları Varan Ulaş ile Yasemin Bozarslan kediyi besledikten sonra barınak ihtiyacı için Cizre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri ile görüştü.‘Kapının önünde bekliyordu’Sağlık çalışanı Varan Ulaş, o anları şöyle anlattı: Ulaş, bir hafta içinde üçüncü kez kuyruğu koparılmış kedi ile karşılaştıklarını belirterek, sağduyu çağrısı yaptı.

türkiye

şırnak

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2022

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şırnak, kedi, hamile, müdahale, tedavi