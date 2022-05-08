https://tr.sputniknews.com/20220508/havayi-kirleten-termik-santrale-394-bin-548-lira-para-cezasi-verildi-1056179310.html
Havayı kirleten termik santrale 394 bin 548 lira para cezası verildi
Havayı kirleten termik santrale 394 bin 548 lira para cezası verildi
Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T04:44+0300
2022-05-08T04:44+0300
2022-05-08T04:45+0300
türkiye
termik santral
kahramanmaraş
para cezası
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Alınan bilgiye göre, sosyal medyada, Afşin ilçesi kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren termik santralin yoğun şekilde hava kirliliğine neden olduğu paylaşımı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiğini ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmasına kadar geçen sürede hava kirliliğine neden olunduğunu tespit eden ekipler, işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.
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termik santral, kahramanmaraş, para cezası
Havayı kirleten termik santrale 394 bin 548 lira para cezası verildi
04:44 08.05.2022 (güncellendi: 04:45 08.05.2022) Abone ol
Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi.
Alınan bilgiye göre, sosyal medyada, Afşin ilçesi kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren termik santralin yoğun şekilde hava kirliliğine neden olduğu paylaşımı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiğini ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmasına kadar geçen sürede hava kirliliğine neden olunduğunu tespit eden ekipler, işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.