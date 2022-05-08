https://tr.sputniknews.com/20220508/havayi-kirleten-termik-santrale-394-bin-548-lira-para-cezasi-verildi-1056179310.html

Havayı kirleten termik santrale 394 bin 548 lira para cezası verildi

Havayı kirleten termik santrale 394 bin 548 lira para cezası verildi

Kahramanmaraş'ta hava kirliliğine neden olan termik santrale 394 bin 548 lira para cezası kesildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T04:44+0300

2022-05-08T04:44+0300

2022-05-08T04:45+0300

türkiye

termik santral

kahramanmaraş

para cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/03/1044650027_0:0:1357:763_1920x0_80_0_0_aef4b576904acd1b52587bdd79f5e8ed.jpg

Alınan bilgiye göre, sosyal medyada, Afşin ilçesi kırsal Çoğulhan Mahallesi'nde faaliyet gösteren termik santralin yoğun şekilde hava kirliliğine neden olduğu paylaşımı üzerine bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetim ekipleri sevk edildi.Yapılan incelemede, işletmenin 1 numaralı ünitesinde arıza meydana geldiğini ve söz konusu ünitenin devreden çıkarılmasına kadar geçen sürede hava kirliliğine neden olunduğunu tespit eden ekipler, işletmeye 394 bin 548 lira idari para cezası uyguladı.

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

termik santral, kahramanmaraş, para cezası