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https://tr.sputniknews.com/20220508/hong-kongda-bas-yonetici-seciminde-komite-uyelerinin-oy-verme-islemi-basladi-1056179955.html
Hong Kong'da baş yönetici seçiminde komite üyelerinin oy verme işlemi başladı
Hong Kong'da baş yönetici seçiminde komite üyelerinin oy verme işlemi başladı
Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde baş yönetici seçimi bugün yapılıyor. Seçime tek aday olarak giren 64 yaşındaki John Lee'nin seçimi kazanması içi basit... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T06:25+0300
2022-05-08T06:25+0300
dünya
hong kong
seçim
aday
çin
john lee ka-chiu
komite
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Baş yöneticiyi seçmekle görevli Seçim Komitesi'nin 1500 üyesi, eski Baş Sekreter John Lee Ka-chiu'nun tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanmaya başladı.Wan Chai ilçesinde, Victoria Limanı yakınındaki Hong Kong Toplantı ve Sergi Merkezi'nde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi 11.30'a kadar devam edecek.Ayrıca kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle karantina altında bulunan 6 komite üyesi için de Lantau Adası'ndaki Penny's Bay karantina merkezinde sandık kurulacağı bildirildi.Seçim nedeniyle tüm kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Seçimin güvenliğini sağlamak üzere 7 bin polis memuru görev yapıyor.Hong Kong Radyo ve Televizyonu'nun (RTHK) haberine göre, polis kentteki bazı ana yolları barikatlarla kapatırken 'karşı terörizm tedbirleri' adı altında devriye faaliyeti yürütüyor.Seçime tek aday olarak giren 64 yaşındaki Lee'nin seçimi kazanması içi basit çoğunluğu sağlaması yeterli olacak.Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, 1500 kişilik komitenin en az 188 üyesinin desteğini alması gerekirken, 786 üyenin desteğiyle aday olmuştu.Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komite'nin büyük bölümü Çin yanlısı üyelerden oluşuyor.Lee'nin adaylık süreciLee'nin adaylık süreci, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın 4 Nisan'da gelecek seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamasıyla başlamıştı.O günlerde Hong Kong hükümetinin iki numaralı konumu olan baş sekreterlik görevini yürüten Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, 13 Nisan'da baş yönetici adaylığı için başvuruda bulunmuştu.Lee'nin, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından aday olduğu iddia edilmişti.ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasındaBaş Yönetici Carrie Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir siyasetçi olarak bilinen Lee, yerel hükümette en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Carrie Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.Lee ve Carrie Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.
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https://tr.sputniknews.com/20220420/youtube-hong-kong-secimlerinin-tek-adayinin-kanalini-kapatti-1055715849.html
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hong kong, seçim, aday, çin, john lee ka-chiu, komite

Hong Kong'da baş yönetici seçiminde komite üyelerinin oy verme işlemi başladı

06:25 08.05.2022
© AP Photo / Kin CheungHong Kong'da baş yönetici seçiminde komite üyelerinin oy verme işlemi başladı
Hong Kong'da baş yönetici seçiminde komite üyelerinin oy verme işlemi başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Kin Cheung
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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde baş yönetici seçimi bugün yapılıyor. Seçime tek aday olarak giren 64 yaşındaki John Lee'nin seçimi kazanması içi basit çoğunluğu sağlaması yeterli olacak.
Baş yöneticiyi seçmekle görevli Seçim Komitesi'nin 1500 üyesi, eski Baş Sekreter John Lee Ka-chiu'nun tek aday olarak girdiği seçimde oy kullanmaya başladı.
Wan Chai ilçesinde, Victoria Limanı yakınındaki Hong Kong Toplantı ve Sergi Merkezi'nde yerel saatle 09.00'da başlayan oy verme işlemi 11.30'a kadar devam edecek.
Ayrıca kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle karantina altında bulunan 6 komite üyesi için de Lantau Adası'ndaki Penny's Bay karantina merkezinde sandık kurulacağı bildirildi.
Seçim nedeniyle tüm kentte güvenlik önlemleri artırıldı. Seçimin güvenliğini sağlamak üzere 7 bin polis memuru görev yapıyor.
Hong Kong Radyo ve Televizyonu'nun (RTHK) haberine göre, polis kentteki bazı ana yolları barikatlarla kapatırken 'karşı terörizm tedbirleri' adı altında devriye faaliyeti yürütüyor.
Seçime tek aday olarak giren 64 yaşındaki Lee'nin seçimi kazanması içi basit çoğunluğu sağlaması yeterli olacak.
Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, 1500 kişilik komitenin en az 188 üyesinin desteğini alması gerekirken, 786 üyenin desteğiyle aday olmuştu.
Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komite'nin büyük bölümü Çin yanlısı üyelerden oluşuyor.
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18 Ocak, 13:48

Lee'nin adaylık süreci

Lee'nin adaylık süreci, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın 4 Nisan'da gelecek seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamasıyla başlamıştı.
O günlerde Hong Kong hükümetinin iki numaralı konumu olan baş sekreterlik görevini yürüten Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, 13 Nisan'da baş yönetici adaylığı için başvuruda bulunmuştu.
Lee'nin, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından aday olduğu iddia edilmişti.
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YouTube, Hong Kong seçimlerinin tek adayının kanalını kapattı
20 Nisan, 18:24

ABD'nin yaptırım uyguladığı isimler arasında

Baş Yönetici Carrie Lam gibi merkezi hükümete yakın çizgideki bir siyasetçi olarak bilinen Lee, yerel hükümette en yetkili ikinci konum olan Baş Sekreter görevine Çin Devlet Konseyi tarafından, Carrie Lam'ın tavsiyesiyle 25 Haziran 2021'de atanmıştı.
Daha önce İç Güvenlik Sekreteri olan polis kökenli Lee'nin, 2019'da suçluların iadesi yasa tasarısına karşı başlayan hükümet karşıtı protesto hareketinin bastırılmasında ve 2020'de kabul edilen Ulusal Güvenlik Yasası ile muhaliflere karşı yürütülen soruşturmalardaki rolü nedeniyle ödüllendirildiği yorumları yapılmıştı.
Lee ve Carrie Lam, ABD'nin, muhalefete yönelik baskılar nedeniyle yaptırım uyguladığı Hong Konglu yetkililer arasında yer alıyor.
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