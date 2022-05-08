https://tr.sputniknews.com/20220508/hong-kongda-bas-yoneticilige-tek-aday-john-lee-secildi-1056181433.html

Hong Kong'da baş yöneticiliğe tek aday John Lee seçildi

Hong Kong'da baş yöneticiliğe tek aday John Lee seçildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eski güvenlik şefi John Lee Ka-chiu, tek aday olarak katıldığı seçimde baş yöneticiliğe seçildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T09:03+0300

2022-05-08T09:03+0300

2022-05-08T09:03+0300

dünya

hong kong

seçim

john lee ka-chiu

komite

aday

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Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde eski güvenlik şefi John Lee Ka-chiu baş yöneticiliğe seçildi.Seçim, bu sabah saatlerinde Wan Chai ilçesinde, Victoria Limanı yakınındaki Hong Kong Toplantı ve Sergi Merkezi'nde gizli oy yönetimiyle yapıldı.Lee, baş yöneticiyi seçmeye yetkili 1500 üyeli Seçim Komitesi üyelerinden 8'inin aleyhte oyuna karşı 1461 oyla Hong Kong'un yeni lideri oldu.Seçime tek aday olarak giren 64 yaşındaki Lee, bu sonuçla seçimi kazanması için yeterli olan basit çoğunluğu sağladı.Çin merkezi yönetimine yakın bir isim olarak bilinen Lee, Yasama Meclisi, meslek grupları ve iş dünyasından temsilcilerin yer aldığı Komite'nin büyük bölümü Çin yanlısı üyelerinden 786'sının desteğiyle aday olmuştu.Lee, Baş Yönetici Carrie Lam'ın görev süresinin dolacağı 1 Temmuz'da göreve başlayacak.Seçim yoğun güvenlik tedbirleri altında yapıldıSeçim nedeniyle güvenlik önlemlerinin artırıldığı kentte 7 bin polis memuru görev yaptı. Hong Kong Radyo ve Televizyonunun (RTHK) haberine göre, polis kentteki bazı ana yolları barikatlarla kapatırken, "anti-terörizm tedbiri" kapsamında devriye faaliyeti yürüttü.Kentte Omicron vakalarının tetiklediği salgın nedeniyle karantina altında bulunan 6 komite üyesi için de Lantau Adası'ndaki Penny's Bay karantina merkezinde kurulan sandıkta oy kullanıldı.Lee'nin adaylık süreciLee'nin adaylık süreci, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın 4 Nisan'da gelecek seçimlerde ikinci dönem için aday olmayacağını açıklamasıyla başlamıştı.O günlerde Hong Kong hükümetinin iki numaralı konumu olan baş sekreterlik görevini yürüten Lee, 6 Nisan'da istifasını sunmuş, 13 Nisan'da baş yönetici adaylığı için başvuruda bulunmuştu.Lee'nin, Çin'in Hong Kong'daki irtibat ofisinden bir yetkilinin üst düzey yerel siyasetçilere merkezi hükümetin liderlik yarışında destekleyeceği tek adayın Lee olacağını söylemesinin ardından aday olduğu ileri sürülmüştü.

https://tr.sputniknews.com/20220508/hong-kongda-bas-yonetici-seciminde-komite-uyelerinin-oy-verme-islemi-basladi-1056179955.html

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hong kong, seçim, john lee ka-chiu, komite, aday