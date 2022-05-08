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İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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süleyman soylu
celal bayar
politika
mezar
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Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nce restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.
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süleyman soylu, celal bayar, mezar

İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

22:15 08.05.2022 (güncellendi: 22:19 08.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti
İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Fotoğraf : Twitter / İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nce restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.
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