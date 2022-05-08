https://tr.sputniknews.com/20220508/icisleri-bakani-soylu-3-cumhurbaskani-celal-bayarin-anit-mezarini-ziyaret-etti-1056192729.html

İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T22:15+0300

2022-05-08T22:15+0300

2022-05-08T22:19+0300

süleyman soylu

celal bayar

politika

mezar

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Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nce restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.

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süleyman soylu, celal bayar, mezar