İçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti
22:15 08.05.2022 (güncellendi: 22:19 08.05.2022)
© Fotoğraf : Twitter / İçişleri Bakanı Süleyman Soyluİçişleri Bakanı Soylu, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti
© Fotoğraf : Twitter / İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın anıt mezarını ziyaret etti.
Bazı programlara katılmak üzere Bursa'ya giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gemlik ilçesinde, İçişleri Bakanlığı ve Bursa Valiliği'nce restore edilen Celal Bayar'ın doğduğu evi gezdi, yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müzede incelemelerde bulundu.
Beraberindekilerle Bayar'ın anıt mezarında dua eden Soylu, ardından Umurbey Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi.
Soylu'ya, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Vildan Yılmaz Gürel ile Zafer Işık ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan eşlik etti.
Bursa Gemlik Umurbey Mahallesi'nde 3. Cumhurbaşkanımız rahmetli Celal Bayar'ın, Bakanlığımız ve Bursa Valiliğimizce restore edilen evi ve yıkılıp yeniden yapım aşamasında olan müze kütüphaneyi incelemelerde bulunduk— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 8, 2022
Rahmetli Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın kabrini ziyaret ettik+ pic.twitter.com/2TvJYMMRlI