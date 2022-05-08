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https://tr.sputniknews.com/20220508/ismail-cataklidan-sessiz-istila-aciklamasi-yuzde-31nin-feto-yanlisi-hesaplar-oldugunu-gorduk-1056194012.html
İsmail Çataklı'dan 'Sessiz istila' ile ilgili açıklama: Yüzde 31’i FETÖ yanlısı hesaplar
İsmail Çataklı'dan 'Sessiz istila' ile ilgili açıklama: Yüzde 31’i FETÖ yanlısı hesaplar
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Sessiz istila' etiketiyle yapılan sosyal medya paylaşımlarının yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldığını, bot... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T23:48+0300
2022-05-09T00:06+0300
ismail çataklı
türkiye
sessiz istila
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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Çataklı, 'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair "’Sessiz istila’’ etiketiyle yapılan tüm paylaşımları arkadaşlarımız inceledi. Bu paylaşımların yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu bot hesapları incelediğimizde de yüzde 31’nin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu gördük" dedi.Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.İsmail Çataklı'nın 24 TV'de yaptığı açıklamalardan bazı konu başlıkları ise şöyle:
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İsmail Çataklı'dan 'Sessiz istila' ile ilgili açıklama: Yüzde 31’i FETÖ yanlısı hesaplar

23:48 08.05.2022 (güncellendi: 00:06 09.05.2022)
© AAİçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Sessiz istila' etiketiyle yapılan sosyal medya paylaşımlarının yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldığını, bot hesapların da yüzde 31’inin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu ifade etti.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına konuk oldu.
Programda açıklamalarda bulunan Çataklı, 'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair "’Sessiz istila’’ etiketiyle yapılan tüm paylaşımları arkadaşlarımız inceledi. Bu paylaşımların yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu bot hesapları incelediğimizde de yüzde 31’nin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu gördük" dedi.
Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.
İsmail Çataklı'nın 24 TV'de yaptığı açıklamalardan bazı konu başlıkları ise şöyle:
"Ülkemizde maalesef her gördüğü esmer tenliyi mülteci zanneden bir anlayış da var.
192 ülkeden 1 milyon 417 bin ikametli var. Bunlar düzenli göçmen. Bunların içerisinde öğrenciler var, iş insanları var.
Ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı var. Kayıtlarımızda, geçici koruma altında olan 3 milyon 762 bin 686 Suriyeli var.
Eskiden yalan söylemek yüz kızartıcı bir durumdu. Ama maalesef geldiğimiz aşamada yalan işi sistematik bir hale geldi. Göçmenler üzerinden maalesef çok büyük bir dezenformasyonla karşı karşıya kaldık."
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