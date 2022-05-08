https://tr.sputniknews.com/20220508/ismail-cataklidan-sessiz-istila-aciklamasi-yuzde-31nin-feto-yanlisi-hesaplar-oldugunu-gorduk-1056194012.html

İsmail Çataklı'dan 'Sessiz istila' ile ilgili açıklama: Yüzde 31’i FETÖ yanlısı hesaplar

İsmail Çataklı'dan 'Sessiz istila' ile ilgili açıklama: Yüzde 31’i FETÖ yanlısı hesaplar

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, 'Sessiz istila' etiketiyle yapılan sosyal medya paylaşımlarının yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldığını, bot... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T23:48+0300

2022-05-08T23:48+0300

2022-05-09T00:06+0300

ismail çataklı

türkiye

sessiz istila

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İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı 24 TV'de yayınlanan 'Arafta Sorular' programına konuk oldu. Programda açıklamalarda bulunan Çataklı, 'Sessiz İstila' kısa filmiyle ilgili yapılan sosyal medya paylaşımlarına dair "’Sessiz istila’’ etiketiyle yapılan tüm paylaşımları arkadaşlarımız inceledi. Bu paylaşımların yüzde 42’si bot hesaplar tarafından yapıldı. Bu bot hesapları incelediğimizde de yüzde 31’nin FETÖ yanlısı hesaplar olduğunu gördük" dedi.Sığınmacı ve düzensiz göçmenlerin konu edindiği 'Sessiz İstila' kısa filminin yapımcısı Hande Karasu, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle ilgili bilgileri manipüle edip gerçekleri çarpıtarak yayınladığı' gerekçesiyle gözaltına alınmış ve ardından serbest bırakılmıştı.İsmail Çataklı'nın 24 TV'de yaptığı açıklamalardan bazı konu başlıkları ise şöyle:

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ismail çataklı, sessiz istila, twitter