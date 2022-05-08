https://tr.sputniknews.com/20220508/israil-gucleri-bati-seriada-bir-filistinliyi-ates-acarak-oldurdu-1056193328.html

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T22:54+0300

2022-05-08T22:54+0300

2022-05-08T22:54+0300

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israil

filistin

batı şeria

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinlinin, Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.

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israil, filistin, batı şeria