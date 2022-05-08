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İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü
İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü
İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T22:54+0300
2022-05-08T22:54+0300
dünya
israil
filistin
batı şeria
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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinlinin, Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.
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israil, filistin, batı şeria

İsrail güçleri, Batı Şeria'da bir Filistinliyi ateş açarak öldürdü

22:54 08.05.2022
© AAİsrail askerleri
İsrail askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerm şehri yakınlarından İsrail'e girmeye çalıştığı iddia edilen bir Filistinlinin, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Tulkerm yakınlarındaki Hirbet Cibara bölgesindeki bir Filistinliye ateş açıldığı ve sonrasında hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Mahmud Sami Halil İram isimli Filistinlinin, Cibara kontrol noktası yakınlarında, İsrail güçlerinin açtığı ateşle öldürüldüğü kaydedildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberinde de Filistinlinin Gazzeli olduğu ve Batı Şeria'nın kuzeyindeki Ayrım Duvarı üzerinden İsrail'e geçmeye çalıştığı bilgisine yer verildi.
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