https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-kadinlarin-goruntulerini-gizlice-ceken-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056178598.html

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T01:39+0300

2022-05-08T01:39+0300

2022-05-08T01:39+0300

türkiye

istanbul

sosyal medya

pakistanlı sığınmacılar

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar’da yakalandı.Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, sosyal medya, pakistanlı sığınmacılar