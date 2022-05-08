https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-kadinlarin-goruntulerini-gizlice-ceken-yabanci-uyruklu-kisi-yakalandi-1056178598.html
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T01:39+0300
2022-05-08T01:39+0300
2022-05-08T01:39+0300
türkiye
istanbul
sosyal medya
pakistanlı sığınmacılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar’da yakalandı.Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.
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istanbul, sosyal medya, pakistanlı sığınmacılar
İstanbul'da kadınların görüntülerini gizlice çeken yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı
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İstanbul Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar’da yakalandı.
Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.