https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-49lara-ulasti-1056191346.html

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı

Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T18:43+0300

2022-05-08T18:43+0300

2022-05-08T18:43+0300

türkiye

istanbul

trafik

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İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.

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istanbul, trafik