https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-trafik-yogunlugu-yuzde-49lara-ulasti-1056191346.html
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T18:43+0300
2022-05-08T18:43+0300
2022-05-08T18:43+0300
türkiye
istanbul
trafik
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İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.
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istanbul, trafik
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı
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Haftanın son gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 49'lara ulaştı. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da haftanın son günü olan pazar gününde ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Akşam saatlerinde trafik yoğunluğunun yüzde 49'lara ulaştığı görüldü. E-5 karayolu Maltepe mevkiinde de hem Ankara istikameti hem Edirne istikametinde araç yoğunluğunun yaşandığı gözlendi.
Trafik yoğunluğunun yaşandığı E-5 karayolu havadan görüntülendi.