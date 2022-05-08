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https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-yakalanan-503-siginmaci-hakkinda-sinir-disi-islemleri-baslatildi-1056178920.html
İstanbul’da yakalanan 503 sığınmacı hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı
İstanbul’da yakalanan 503 sığınmacı hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı
İstanbul’un 7 ilçesinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren sığınmacılara yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 503 sığınmacı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T03:26+0300
2022-05-08T03:33+0300
türkiye
sığınmacı
istanbul
sınır dışı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu sığınmacıların yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 sığınmacı yakalandı.Türkiye’ye yas dışı yollarla giren sığınmacıların sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.
türkiye
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sığınmacı, istanbul, sınır dışı

İstanbul’da yakalanan 503 sığınmacı hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı

03:26 08.05.2022 (güncellendi: 03:33 08.05.2022)
© REUTERS / Murad Sezerİstanbul Emniyet Müdürlüğü / Özel Harekat Polisleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü / Özel Harekat Polisleri - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© REUTERS / Murad Sezer
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İstanbul’un 7 ilçesinde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giren sığınmacılara yönelik eş zamanlı uygulama yapıldı. Yapılan uygulamada toplam 503 sığınmacı yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin yasa dışı yollarla Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu sığınmacıların yakalanmasına yönelik Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Beşiktaş, Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinde eş zamanlı asayiş uygulaması yapıldı.
Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlemiş olduğu operasyonlarında 232, ilçelerdeki uygulama ve kontrollerde ise 271 olmak üzere toplam 503 sığınmacı yakalandı.
Türkiye’ye yas dışı yollarla giren sığınmacıların sınır dışı edilmeleri için başlatılan işlemler sürdürülüyor.
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