https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-zafer-gunu-kutlamasi-olumsuz-alay-yuruyusu-yapildi-1056191213.html
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
İstanbul’da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamak amacıyla Ölümsüz Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kutlamaya Rusya Federasyonu ve eski... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T18:39+0300
2022-05-08T18:39+0300
2022-05-08T19:02+0300
dünya
rusya
9 mayıs zafer bayramı
ikinci dünya savaşı
nazi
rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu
ölümsüz alay
kırgızistan
özbekistan
azerbaycan
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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sarıyer’deki köşkünde İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Rusya Federasyonu ve Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri katıldı.Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 1917 yılında hayatını kaybeden Rus denizcilerin mezarına kadar sürdü. Yürüyüşten sonra katılımcılara konser verildi, konserde ise eski ünlü Sovyet şarkıları çalındı. Farklı ülkelerden pek çok çocuğun da katıldığı etkinlikte, çocuklar şiirlerini okudu. Katılımcıların bazıları da İkinci Dünya Savaşı’na katılan akrabalarının hayatını ve hikayelerini anlattı. Kutlamaya katılanlar, Katyuşa gibi Sovyet şarkılarını dinleyip dans ettiler.
rusya
kırgızistan
özbekistan
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Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
rusya, 9 mayıs zafer bayramı, ikinci dünya savaşı, nazi, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, ölümsüz alay, kırgızistan, özbekistan, azerbaycan, kazakistan
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
18:39 08.05.2022 (güncellendi: 19:02 08.05.2022) Abone ol
İstanbul’da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamak amacıyla Ölümsüz Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kutlamaya Rusya Federasyonu ve eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri de katıldı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sarıyer’deki köşkünde İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Rusya Federasyonu ve Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri katıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 1917 yılında hayatını kaybeden Rus denizcilerin mezarına kadar sürdü. Yürüyüşten sonra katılımcılara konser verildi, konserde ise eski ünlü Sovyet şarkıları çalındı. Farklı ülkelerden pek çok çocuğun da katıldığı etkinlikte, çocuklar şiirlerini okudu. Katılımcıların bazıları da İkinci Dünya Savaşı’na katılan akrabalarının hayatını ve hikayelerini anlattı. Kutlamaya katılanlar, Katyuşa gibi Sovyet şarkılarını dinleyip dans ettiler.