Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-zafer-gunu-kutlamasi-olumsuz-alay-yuruyusu-yapildi-1056191213.html
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
İstanbul’da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamak amacıyla Ölümsüz Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kutlamaya Rusya Federasyonu ve eski... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T18:39+0300
2022-05-08T19:02+0300
dünya
rusya
9 mayıs zafer bayramı
ikinci dünya savaşı
nazi
rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu
ölümsüz alay
kırgızistan
özbekistan
azerbaycan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056191188_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a18b75eebe049be14f4ce657bdfa74f7.jpg
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sarıyer’deki köşkünde İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Rusya Federasyonu ve Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri katıldı.Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 1917 yılında hayatını kaybeden Rus denizcilerin mezarına kadar sürdü. Yürüyüşten sonra katılımcılara konser verildi, konserde ise eski ünlü Sovyet şarkıları çalındı. Farklı ülkelerden pek çok çocuğun da katıldığı etkinlikte, çocuklar şiirlerini okudu. Katılımcıların bazıları da İkinci Dünya Savaşı’na katılan akrabalarının hayatını ve hikayelerini anlattı. Kutlamaya katılanlar, Katyuşa gibi Sovyet şarkılarını dinleyip dans ettiler.
rusya
kırgızistan
özbekistan
azerbaycan
kazakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
Maksim Durnev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048167030_0:33:520:553_100x100_80_0_0_0fefaeb0492ba0487ca051fda829f593.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056191188_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ec6600ba6237c3f7572c4db14242f4fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, 9 mayıs zafer bayramı, ikinci dünya savaşı, nazi, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, ölümsüz alay, kırgızistan, özbekistan, azerbaycan, kazakistan

İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı

18:39 08.05.2022 (güncellendi: 19:02 08.05.2022)
© Sputnikİstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı
İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Sputnik
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Maksim Durnev
Tüm yazılar
İstanbul’da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamak amacıyla Ölümsüz Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kutlamaya Rusya Federasyonu ve eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri de katıldı.
Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sarıyer’deki köşkünde İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Rusya Federasyonu ve Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri katıldı.
Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 1917 yılında hayatını kaybeden Rus denizcilerin mezarına kadar sürdü. Yürüyüşten sonra katılımcılara konser verildi, konserde ise eski ünlü Sovyet şarkıları çalındı. Farklı ülkelerden pek çok çocuğun da katıldığı etkinlikte, çocuklar şiirlerini okudu. Katılımcıların bazıları da İkinci Dünya Savaşı’na katılan akrabalarının hayatını ve hikayelerini anlattı. Kutlamaya katılanlar, Katyuşa gibi Sovyet şarkılarını dinleyip dans ettiler.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала