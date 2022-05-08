https://tr.sputniknews.com/20220508/istanbulda-zafer-gunu-kutlamasi-olumsuz-alay-yuruyusu-yapildi-1056191213.html

İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı

İstanbul’da Zafer Günü kutlaması: Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı

İstanbul’da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamak amacıyla Ölümsüz Alay Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yüzlerce kişinin bulunduğu kutlamaya Rusya Federasyonu ve eski... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T18:39+0300

2022-05-08T18:39+0300

2022-05-08T19:02+0300

dünya

rusya

9 mayıs zafer bayramı

ikinci dünya savaşı

nazi

rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu

ölümsüz alay

kırgızistan

özbekistan

azerbaycan

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Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu’nun Sarıyer’deki köşkünde İkinci Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 77. yıl dönümü olan 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla Ölümsüz Alay yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Rusya Federasyonu ve Kırgızistan, Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Ermenistan ve Belarus gibi eski Sovyet ülkelerinin temsilcileri katıldı.Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüş, 1917 yılında hayatını kaybeden Rus denizcilerin mezarına kadar sürdü. Yürüyüşten sonra katılımcılara konser verildi, konserde ise eski ünlü Sovyet şarkıları çalındı. Farklı ülkelerden pek çok çocuğun da katıldığı etkinlikte, çocuklar şiirlerini okudu. Katılımcıların bazıları da İkinci Dünya Savaşı’na katılan akrabalarının hayatını ve hikayelerini anlattı. Kutlamaya katılanlar, Katyuşa gibi Sovyet şarkılarını dinleyip dans ettiler.

rusya

kırgızistan

özbekistan

azerbaycan

kazakistan

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2022

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rusya, 9 mayıs zafer bayramı, ikinci dünya savaşı, nazi, rusya federasyonu istanbul başkonsolosluğu, ölümsüz alay, kırgızistan, özbekistan, azerbaycan, kazakistan