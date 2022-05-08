https://tr.sputniknews.com/20220508/izmirde-arkadaslar-arasinda-kavga-cikti-2-kisi-tabancayla-vurularak-hayatini-kaybetti-1056182046.html

İzmir'de arkadaşlar arasında kavga çıktı: 2 kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

İzmir'de arkadaşlar arasında kavga çıktı: 2 kişi tabancayla vurularak hayatını kaybetti

İzmir Kemalpaşa'da 4 arkadaş arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan cinayet... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T09:32+0300

2022-05-08T09:32+0300

2022-05-08T09:32+0300

türkiye

yaralama

cinayet

izmir

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İzmir Kemalpaşa ilçesinde, iddiaya göre, birlikte içki içen C.U. ile Ahmet Çetin Kemal Sönmez ve Feyyaz Bulut arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.C.U., tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla ateş edip, Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez'i başından, Feyyaz Bulut'u da kolundan vurdu.C.U. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzenine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan durumu ağır olan Ahmet Çetin ve Kemal Sönmez, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kolundan vurulan Feyyaz Bulut'un ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Olayı duyan Çetin ve Sönmez'in yakınları hastaneye akın etti. Çetin ve Sönmez'in ölüm haberini alan yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.Ekipler, olaydan sonra kaçan cinayet şüphelisi C.U.'nun yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220424/kendisinden-ayrilmak-isteyen-kadini-cocuklarinin-gozu-onunde-bicakladi-1055803247.html

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yaralama, cinayet, izmir