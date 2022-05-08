https://tr.sputniknews.com/20220508/izmit-korfezinde-sahil-denizanalariyla-doldu-1056184815.html

İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu

İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu

İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:06+0300

2022-05-08T12:06+0300

2022-05-08T12:06+0300

türkiye

izmit

izmit körfezi

deniz anası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056184693_0:0:750:423_1920x0_80_0_0_50728cbb29a39f024e857d407d05d53d.jpg

İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü oluştu.Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.

https://tr.sputniknews.com/20220506/musilajin-etkileri-marmaranin-dibindeki-sungerler-canlanmaya-basladi--1056135827.html

türkiye

izmit

izmit körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

izmit, izmit körfezi, deniz anası