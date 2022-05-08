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İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu
İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu
İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:06+0300
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türkiye
izmit
izmit körfezi
deniz anası
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İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü oluştu.Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/musilajin-etkileri-marmaranin-dibindeki-sungerler-canlanmaya-basladi--1056135827.html
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izmit körfezi
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izmit, izmit körfezi, deniz anası

İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu

12:06 08.05.2022
© DHAİzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu
İzmit Körfezi'nde sahil denizanalarıyla doldu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
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İzmit Körfezi’nin rengi ‘kokolitofor’ isimli organizmalar nedeniyle turkuaza dönerken, Tütünçiftlik sahili ise denizanalarının istilasına uğradı. Küçük boylardaki binlerce denizanası sahili kapladı.
İzmit Körfezi'nde denizin rengi önceki gün 'kokolitofor' isimli organizmalar sebebiyle turkuaza döndü. Dün ise Körfez ilçesi Tütünçiftlik sahilini küçük boylardaki binlerce denizanası kapladı.
Sahilde yosunların yüzeye vurmasıyla ‘müsilaja benzer görüntü oluştu.
Atılan atıklar, ekmekler ve yosunlarla kaplanan sahilde denizanaları da kirliliğin arasında kaldı.
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