https://tr.sputniknews.com/20220508/karabukte-yangin-5-kisi-dumandan-etkiledi-1056181898.html

Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

Karabük'te 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, balkona... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T09:25+0300

2022-05-08T09:25+0300

2022-05-08T09:27+0300

türkiye

karabük

yangın

itfaiye

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.

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