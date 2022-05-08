https://tr.sputniknews.com/20220508/karabukte-yangin-5-kisi-dumandan-etkiledi-1056181898.html
Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, balkona... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T09:25+0300
2022-05-08T09:25+0300
2022-05-08T09:27+0300
türkiye
karabük
yangın
itfaiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056181873_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_c52dcd571b3ad48afd26b1576c52bc7c.jpg
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220506/akaryakit-istasyonu-yakininda-cikan-yangina-yapilan-mudahale-felaketi-onledi-1056165501.html
türkiye
karabük
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056181873_4:0:504:375_1920x0_80_0_0_3eb94a9367b7c959ca28c1c127438c70.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
karabük, yangın, itfaiye
Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
09:25 08.05.2022 (güncellendi: 09:27 08.05.2022) Abone ol
Karabük'te 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, balkona uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.