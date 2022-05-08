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Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi
Karabük'te 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, balkona... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T09:25+0300
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karabük
yangın
itfaiye
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220506/akaryakit-istasyonu-yakininda-cikan-yangina-yapilan-mudahale-felaketi-onledi-1056165501.html
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karabük, yangın, itfaiye

Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkilendi

09:25 08.05.2022 (güncellendi: 09:27 08.05.2022)
© AAKarabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkiledi
Karabük'te yangın: 5 kişi dumandan etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Karabük'te 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, balkona uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Esentepe Mahallesi Sunduk Caddesi'nde bir sitede bulunan 4 katlı evin merkezi ısıtma sistemlerinin olduğu bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binanın içerisi dumanla doldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin güvenlik önlemi aldığı binaya giren itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Dumandan etkilenen biri itfaiye eri olmak üzere 5 kişiye sağlık ekiplerince müdahalede bulunuldu.
Öte yandan bina içerisine dolan duman nedeniyle evden çıkamayan 4 kişi, evin üçüncü katının balkonuna uzatılan itfaiye merdiveniyle tahliye edildi.
Kahramanmaraş’ta akaryakıt istasyonunun yanındaki yapıda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
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Akaryakıt istasyonu yakınında çıkan yangına yapılan müdahale felaketi önledi
6 Mayıs, 23:55
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