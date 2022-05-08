https://tr.sputniknews.com/20220508/kastamonuda-sel-15-kopru-zarar-gordu-5-koye-ulasim-saglanamiyor-1056182463.html

Kastamonu'da sel: 15 köprü zarar gördü, 5 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da sel: 15 köprü zarar gördü, 5 köye ulaşım sağlanamıyor

Kastamonu'da Ezine Çayı'nın su seviyesi bir kez daha yükseldi., köprüler tedbir amaçlı kapatıldı. Çatalzeytin ilçesinde de 6 köprü zarar gördü, 5 köye ulaşım... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T10:02+0300

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türkiye

sel

yağış

kastamonu

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Kastamonu Valiliği, il genelinde 15 geçici menfez köprünün dere yataklarındaki su seviyesinin yükselmesine bağlı olarak zarar gördüğünü bildirdi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çatalzeytin'de 6, İnebolu'da 1, Bozkurt ve Küre'de 4'er olmak üzere il genelinde 15 geçici köprünün zarar gördüğü belirtildi.Daha önce ihalesi gerçekleştirilen kalıcı köprülerin yapım sürecinin devam ettiği aktarılan açıklamada, "Suyun debisinin düşmesiyle birlikte gerekli çalışmalar süratli şekilde yapılıp bozulan büz, menfez köprülerin onarımı gerçekleştirilecektir. Bu süreçte vatandaşımızın mağdur olmaması için gereken her türlü tedbir Valiliğimiz ve kaymakamlıklarımızca alınmaktadır" denildi.Çatalzeytin Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel sonucunda 9 köprünün yıkıldığı, 26 köyün yolunun kapandığı, vatandaşların evlerinden tahliye edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://tr.sputniknews.com/20211231/kirmizi-kodla-asiri-yagis-uyarisi-yapilan-antalyada-hasar-tespit-calismalarina-baslandi-1052297002.html

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sel, yağış, kastamonu