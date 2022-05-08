https://tr.sputniknews.com/20220508/kazada-ikiye-bolunen-otomobilin-surucusu-hayatini-kaybetti-1056193871.html
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kastamonu'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici hayatını kaybetti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T23:32+0300
2022-05-08T23:32+0300
2022-05-08T23:32+0300
türkiye
kastamonu
kaza
otomobil
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Devrekani yolunda Ayhan Derici yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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kastamonu, kaza, otomobil
Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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Kastamonu'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici hayatını kaybetti.
Devrekani yolunda Ayhan Derici yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.
İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.