https://tr.sputniknews.com/20220508/kazada-ikiye-bolunen-otomobilin-surucusu-hayatini-kaybetti-1056193871.html

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada ikiye bölünen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Kastamonu'da, refüje çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ayhan Derici hayatını kaybetti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T23:32+0300

2022-05-08T23:32+0300

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türkiye

kastamonu

kaza

otomobil

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Devrekani yolunda Ayhan Derici yönetimindeki otomobil, kontrolden çıktı.Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüjde bulunan aydınlatma direğine çarptıktan sonra ikiye bölündü. Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine ambulans, itfaiye ve emniyet ekipleri sevk edildi.İkiye bölünen araç içinde sıkışan Derici, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Derici'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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kastamonu, kaza, otomobil