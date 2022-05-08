https://tr.sputniknews.com/20220508/kiraci-tahliye-emrine-tarihi-sonradan-eklenen-taahhutname-itirazi-hicbir-gecerliligi-yok-1056185726.html

Kiracı tahliye emrine 'tarihi sonradan eklenen taahhütname' itirazı: ‘Hiçbir geçerliliği yok’

Kiracı tahliye emrine 'tarihi sonradan eklenen taahhütname' itirazı: ‘Hiçbir geçerliliği yok’

Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl kiraladıkları, Şubat ayında ise sözleşmesini yeniledikleri evlerinden iddiaya göre, tarih kısmı boş bırakılan... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:51+0300

2022-05-08T12:51+0300

2022-05-08T12:51+0300

türkiye

antalya

kiracı

ev sahibi

taahhüt

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Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde Zeynep ve Özgür Fırat çifti, geçen yıl evlenmeden 1 ay önce ev kiraladı. Zeynep Fırat, henüz evlenmediği için kira evrakını imzalarken kendi soyadı 'Olgun'u kullandı. Şubat ayında daire sahibi ile görüşen çift, Zeynep Fırat'ın önceki evliliğinden 2 çocuğuyla birlikte evde oturmaya devam edeceklerini belirtti. Çift, sözleşmede yazdığı gibi yüzde 15 zam yaparak ev sahibi ile anlaştı. 2 ay zamlı kiralarını yatıran çift, Nisan ayında ev sahibinin 'Oğlum nişanlanıyor, evi boşaltın' talebiyle karşı karşıya kaldı. Bir süre sonra çift, ev sahibine sözleşmeyi yeni imzaladıklarını ve çıkmayacaklarını söyledi.Olumsuz yanıtın ardından Zeynep Fırat'ın imzaladığı ancak tarih kısmı boş bırakılan tahliye taahhütnamesinin devreye sokan ev sahibi, daireyi boşaltmaları için icraya gitti. Eve gelen tahliye emrinde Zeynep Fırat, evi kiralarken önceki soyadıyla imzaladığı tahliye taahhütnamesine 14 Nisan tarihinin eklendiğini gördü. Avukatları aracılığıyla tahliye emrine itiraz eden çift, evrakta sahtecilik iddiasıyla da şikayetçi olacak.‘Ev sahibi tekrar arayarak 'oğlum nişanlandı, evimi boşaltın' dedi’Yaşadıkları evi evlenmeden 1 ay önce tuttuğunu, bu nedenle o zamanki soyadıyla evraka imza attığını belirten Zeynep Fırat, "1 sene geçtiğinde ev sahibi eşimi arayarak 'Yüzde 15 kira artışını kabul ediyorsanız, oturmaya devam edin' dedi. Biz de bu artışı kabul ettik ve Şubat ayında sözleşmemiz yenilendi. Aradan 2 ay geçtikten sonra ev sahibi tekrar arayarak 'Oğlum nişanlandı, evimi boşaltın' dedi. Biz de sözleşmemizi yeni güncellediğimiz ve yasal haklarına başvurması gerektiğini söyledik" dedi.‘Eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş’Evraka yakın tarihte imzalamış gibi tarih eklendiğini iddia eden Fırat, "Bunun üzerine evimize benim eski soyadımla icra dosyası geldi. Evi tutarken imzaladığım tahliye taahhütnamesini devreye sokmuşlar. O zaman bu belgeyi imzaladım ama tarih kısmı boş bırakılmıştı. Benim eski soyadımla bir evrak geliyor ama sanki yakın tarihte imzalamışım gibi tarih kısmını kendileri doldurmuş. Biz de avukatımızla bu konuyu konuştuk ve icra durdurma için başvuruda bulunduk" diye konuştu.Evrakta imza atıldığı yazan tarihte ev sahibiyle görüşmediğini belirten Fırat, "Evrakta eski soyadım gözüküyor. Bahsedilen tarihlerde biz ne ev sahibiyle ne emlakçıyla görüştük. Zaten soyadım değiştiği için bu soyadını kullanarak imza atamam. Tarihi istedikleri gibi doldurmuşlar" ifadelerini kullandı.‘Tahliye taahhütnamesini ev sahipleri ve emlakçılar, tarih kısmını boş bırakarak imzalatıyor’Gelen icra emrine itiraz ettiklerini ve kararı durdurduklarını söyleyen Özgür Fırat, "Bizim başımıza gelen Antalya'da, şu an çok kişinin başına geliyor. Tahliye taahhütnamesini ev sahipleri ve emlakçılar, tarih kısmını boş bırakarak imzalatıyor. İnsanları bu şekilde evden çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuyla ilgili bir düzenleme yapılmasını istiyoruz" dedi.‘Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur’Kiracıların haklarının, kira artışlarının, tahliye konularının kanunlarla belirlendiğini belirten Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz ise Antalya'daki usulsüzlükler nedeniyle yerel halkın sıkıntı yaşamaya başladığını belirtti. Gündüz, "Tahliye taahhütnamelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Kanun burada kiracını durumunu, ne şekilde zamların yapılacağını belirtmiştir. Savcılık, geçtiğimiz günlerde bu konuyu reddetti. Bu artık bir gelenek haline gelmiş. Herkes bir taahhütname alıyor ancak geçersizdir. Kiracıların 5 yıl hakları var. 5 yıl içerisinde kanunun belirlediği oranın dışında kira artışı yapılamaz" diye konuştu.‘Ev sahibi kiracıyı huzursuz ediyorsa, kiracılar da onları huzursuz edebilir, bu artışlara dur demek zorundayız’Bu konularda kanunların geçerli olduğunu vurgulayan Gündüz, "Tüketicilerimiz bu konularda rahat olsun. Ev sahibi kiracıyı huzursuz ediyorsa; kiracılar da onları huzursuz edebilir. Bu artışlara dur demek zorundayız. Kiracımız bu durumda bir şey yapmayacak. Karşı taraf dava açacak. Olay mahkemeye intikal ettiğinde zaten reddedilecektir. Kanun ne diyorsa odur" ifadelerini kullandı.

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antalya, kiracı, ev sahibi , taahhüt