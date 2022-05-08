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Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira para cezası
Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira para cezası
Antalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T23:20+0300
2022-05-08T23:20+0300
türkiye
antalya
kamyon
hayvana şiddet
hayvana işkence
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Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.
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antalya, kamyon, hayvana şiddet, hayvana işkence

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira para cezası

23:20 08.05.2022
© İHA / İHAAntalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.
Antalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA / İHA
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Antalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.
Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.
Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.
Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.
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