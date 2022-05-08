https://tr.sputniknews.com/20220508/kopegi-kamyonun-arkasina-baglayan-surucuye-196-lira-para-cezasi--1056193774.html

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira para cezası

Köpeği kamyonun arkasına bağlayan sürücüye 196 lira para cezası

Antalya’da kamyonun arkasına bağladığı köpeği sürükleyerek zorla götürmeye çalışan sürücü yakalanarak 196 TL para cezası kesilip, hayvana eziyetten adli işlem... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T23:20+0300

2022-05-08T23:20+0300

2022-05-08T23:20+0300

türkiye

antalya

kamyon

hayvana şiddet

hayvana işkence

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Olay, şehir merkezinde akşam saatlerine yaşandı. Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüde kamyonetin arkasına bağlanan köpek zorla götürülmeye çalışıldı. Yorgun ve bitkin düşerek gitmek istemeyen köpeğin bir süre sonra sürüklendiği de görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.Sürücü İ.Z. Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.Şahsa 196 TL para cezası verilerek hayvana eziyetten adli işlem yapıldı.

türkiye

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

antalya, kamyon, hayvana şiddet, hayvana işkence