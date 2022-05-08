https://tr.sputniknews.com/20220508/koy-muhtari-elektrik-kesintisini-protesto-icin-direge-cikti-bize-hizmet-edilmiyor-1056189559.html

Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’

Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’

Bingöl’ün Yolaçtı köyü muhtarı, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla elektrik direğine tırmandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T16:22+0300

2022-05-08T16:22+0300

2022-05-08T16:22+0300

yaşam

türkiye

bingöl

elektrik kesintisi

muhtar

protesto

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Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar, “Bize hizmet edilmiyor” dedi. Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.Babayiğit tırmandığı direkte, “TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.

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türkiye, bingöl, elektrik kesintisi, muhtar, protesto