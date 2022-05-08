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Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’
Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’
Bingöl’ün Yolaçtı köyü muhtarı, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla elektrik direğine tırmandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:22+0300
2022-05-08T16:22+0300
yaşam
türkiye
bingöl
elektrik kesintisi
muhtar
protesto
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Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar, “Bize hizmet edilmiyor” dedi. Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.Babayiğit tırmandığı direkte, “TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.
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türkiye, bingöl, elektrik kesintisi, muhtar, protesto

Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’

16:22 08.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/mahmutbozarslanKöy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’
Köy muhtarı elektrik kesintisini protesto için direğe çıktı: ‘Bize hizmet edilmiyor’ - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Fotoğraf : Twitter/mahmutbozarslan
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Bingöl’ün Yolaçtı köyü muhtarı, elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla elektrik direğine tırmandı.
Bingöl Yolaçtı köyündeki elektriğin uzun süredir kesik olmasını direğe tırmanarak protesto eden muhtar, “Bize hizmet edilmiyor” dedi. Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.
Babayiğit tırmandığı direkte, “TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.
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