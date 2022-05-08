Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220508/kuryelerden-otomobil-suruculerine-tepki-motosikletlileri-insan-yerine-koyun-biz-de-can-tasiyoruz-1056179167.html
Kuryelerden otomobil sürücülerine tepki: Motosikletlileri insan yerine koyun, biz de can taşıyoruz
Kuryelerden otomobil sürücülerine tepki: Motosikletlileri insan yerine koyun, biz de can taşıyoruz
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T04:15+0300
2022-05-08T04:15+0300
türkiye
kurye
moto kurye
motosiklet
trafik kazası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056179142_1:0:1167:656_1920x0_80_0_0_2e4767d4f2d13d67939859c1a6a3e44f.jpg
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski kiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi istikametine seyreden Emrah Alçı idaresindeki motosiklet, Hakan Koç idaresindeki otomobil ile çarpıştı.Kaza sonrası yaralanan motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası olay yerinde konuşan bir motosiklet sürücüsü, “Şu araç sürücülerine yalvarıyorum artık. Motosikletler de bir araç, bizi de insan yerine koysunlar. Artık yeter bu kadar canlar yanmasın. Ekmek parası için yola çıkan bu emekçilerin anaları ağlamasın. Araç sürücüleri motosikleti araçtan saymıyorlar. Biz de can taşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056179142_146:0:1021:656_1920x0_80_0_0_3c5e048eb6dec01111fb8a6f09d9e4ac.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurye, moto kurye, motosiklet, trafik kazası

Kuryelerden otomobil sürücülerine tepki: Motosikletlileri insan yerine koyun, biz de can taşıyoruz

04:15 08.05.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYARTekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin motosikletleri araç yerine koymadığını ifade ederek tepki gösterdi.
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin motosikletleri araç yerine koymadığını ifade ederek tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA / HÜSEYİN TAYYAR
Abone olTelegram
Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin motosikletleri araç yerine koymadığını ifade ederek tepki gösterdi.
Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski kiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi istikametine seyreden Emrah Alçı idaresindeki motosiklet, Hakan Koç idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kaza sonrası yaralanan motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası olay yerinde konuşan bir motosiklet sürücüsü, “Şu araç sürücülerine yalvarıyorum artık. Motosikletler de bir araç, bizi de insan yerine koysunlar. Artık yeter bu kadar canlar yanmasın. Ekmek parası için yola çıkan bu emekçilerin anaları ağlamasın. Araç sürücüleri motosikleti araçtan saymıyorlar. Biz de can taşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала