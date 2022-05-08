https://tr.sputniknews.com/20220508/kuryelerden-otomobil-suruculerine-tepki-motosikletlileri-insan-yerine-koyun-biz-de-can-tasiyoruz-1056179167.html

Kuryelerden otomobil sürücülerine tepki: Motosikletlileri insan yerine koyun, biz de can taşıyoruz

Kuryelerden otomobil sürücülerine tepki: Motosikletlileri insan yerine koyun, biz de can taşıyoruz

Tekirdağ Çorlu’da otomobille çarpışan motosikletli kurye yaralandı. Olay yerinde toplanan motosiklet sürücüleri, trafikte bazı araç sürücülerinin... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T04:15+0300

2022-05-08T04:15+0300

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türkiye

kurye

moto kurye

motosiklet

trafik kazası

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Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Atatürk Bulvarı üzeri eski kiler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi istikametine seyreden Emrah Alçı idaresindeki motosiklet, Hakan Koç idaresindeki otomobil ile çarpıştı.Kaza sonrası yaralanan motosikletli olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kaza sonrası olay yerinde konuşan bir motosiklet sürücüsü, “Şu araç sürücülerine yalvarıyorum artık. Motosikletler de bir araç, bizi de insan yerine koysunlar. Artık yeter bu kadar canlar yanmasın. Ekmek parası için yola çıkan bu emekçilerin anaları ağlamasın. Araç sürücüleri motosikleti araçtan saymıyorlar. Biz de can taşıyoruz” diyerek tepki gösterdi.

türkiye

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kurye, moto kurye, motosiklet, trafik kazası