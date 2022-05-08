https://tr.sputniknews.com/20220508/metaverse-icin-turkce-isim-onerisi-kapilar-1056183672.html

Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

Metaverse için Türkçe isim önerisi: Kapılar

AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı Atay Uslu, 'Metaverse kapı aralıyoruz' başlıklı makalesinde, kelimenin 'kapı' veya... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T11:37+0300

2022-05-08T11:37+0300

2022-05-08T11:37+0300

türkiye

metaverse

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AK Parti Genel Merkez Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı'nın başlattığı Metaverse konulu çalışmaların yöneticilerinden, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Atay Uslu, 'Metaverse kapı aralıyoruz' başlıklı bir makale hazırladı. AK Parti'nn Metaverse konulu çalışmalarında yer alan Uslu, 'Metaverse nedir' sorusuna ise Platon, Mevlana ve Neşet Ertaş'ın sözleriyle yanıt verdi.Teknolojinin sunduğu imkanların neredeyse sınırsız bir şekilde artmasının, hayal gücüyle bilgi arasındaki mesafeyi bulanıklaştırdığını ve azalttığını anlatan Uslu, bugünlerde, bilgi ve hayal gücü arasındaki mesafeyi ortadan kaldıran yeni bir kavram olarak Metaverse'ün hayatımıza girdiğini söyledi.Siyasette bir ilk olan, 21 Şubat'taki AK Parti Forum Metaverse programını hatırlatan Uslu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şu sözlerine de yer verdi:Metaverse aslında bir kapı mı, yeni dünyalara kapı mı açıyoruz? Kapılar açılıyorsa, bu kapının hangi tarafı gerçek' sorularına dikkati çeken Uslu, “Dün televizyon hayatın yüzde 10'unu işgal ederken, bugün internet yüzde 30'ları geçmiş durumda. Yarın metaverse hayatın yüzde 60'ını aşacak/alacak diyenler var. O zaman hangisi gerçek, hangisi sanal hayat olacak? Az zaman geçirdiğimiz mi gerçek, çok zaman geçirdiğimiz mi gerçek olarak algılanacak. Ayrıca Metaverse kelimesinin kapı veya kapılar olarak Türkçeye çevrilmesini teklif ediyorum" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220429/metaversee-opusme-hissi-veren-eklentiler-geliyor--1055956234.html

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