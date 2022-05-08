https://tr.sputniknews.com/20220508/milli-savunma-bakani-akar-hatay-sinirinda-incelemelerde-bulunuyor-1056188469.html

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T15:08+0300

2022-05-08T15:08+0300

2022-05-08T15:08+0300

türkiye

hulusi akar

hatay

sınır

inceleme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056188444_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_775f1eaefc6a07b55c85297185b3a157.jpg

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.

türkiye

hatay

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, hatay, sınır, inceleme