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Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T15:08+0300
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türkiye
hulusi akar
hatay
sınır
inceleme
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.
türkiye
hatay
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hulusi akar, hatay, sınır, inceleme

Milli Savunma Bakanı Akar, Hatay sınırında incelemelerde bulunuyor

15:08 08.05.2022
© AAHulusi Akar
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile hudut hattında incelemede bulunup, denetleme yapıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Hatay'a geldi.
Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6'ıncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililerce karşılanan Bakan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti. Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.
Hudut Karakol Komutanı'na, Türk bayrağını öperek emanet eden Bakan Akar tedbirlerle ilgili brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Bakan Akar ile komutanların hudut hattındaki incelemeleri sürüyor.
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