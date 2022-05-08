https://tr.sputniknews.com/20220508/milli-savunma-bakanligi-anitkabir-komutanligimizin-sosyal-medya-hesaplari-bulunmamaktadir-1056179849.html

Milli Savunma Bakanlığı: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığı: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T06:17+0300

2022-05-08T06:17+0300

2022-05-08T06:19+0300

türkiye

anıtkabir

milli savunma bakanlığı (msb)

sosyal medya

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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.:

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anıtkabir, milli savunma bakanlığı (msb), sosyal medya