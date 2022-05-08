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https://tr.sputniknews.com/20220508/milli-savunma-bakanligi-anitkabir-komutanligimizin-sosyal-medya-hesaplari-bulunmamaktadir-1056179849.html
Milli Savunma Bakanlığı: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığı: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T06:17+0300
2022-05-08T06:19+0300
türkiye
anıtkabir
milli savunma bakanlığı (msb)
sosyal medya
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.:
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anıtkabir, milli savunma bakanlığı (msb), sosyal medya

Milli Savunma Bakanlığı: Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır

06:17 08.05.2022 (güncellendi: 06:19 08.05.2022)
© Sputnik / Turan SalcıCumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor
Cumhuriyet’in 98’inci yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir’i ziyaret ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Sputnik / Turan Salcı
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Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.:
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