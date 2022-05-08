https://tr.sputniknews.com/20220508/muhtarin-oldugu-suru-kavgasi-sonrasi-4-bin-500-kucukbas-ilce-disina-tasindi-1056190181.html

Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı 'sürü' kavgasında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T17:02+0300

2022-05-08T17:02+0300

2022-05-08T17:02+0300

türkiye

elazığ

sürü

koyun

kavga

silahlı saldırı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056190156_0:394:770:827_1920x0_80_0_0_191cd21960980e5ce182c5dac80cf358.jpg

Elazığ’ın Karakoçan ilçesi, Çanakçı köyünde meydana gelen olayda, 8 çocuk babası, köy muhtarı Fahrettin Yıldırım ile küçükbaş hayvanların ekinlere zarar vermemesi için uyardığı sürü sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yıldırım tabancayla vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce ile akrabası Mehmet Barış Yıldırım da vuruldu.İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ile 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

türkiye

elazığ

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, sürü, koyun, kavga, silahlı saldırı