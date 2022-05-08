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Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı 'sürü' kavgasında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T17:02+0300
2022-05-08T17:02+0300
türkiye
elazığ
sürü
koyun
kavga
silahlı saldırı
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Elazığ’ın Karakoçan ilçesi, Çanakçı köyünde meydana gelen olayda, 8 çocuk babası, köy muhtarı Fahrettin Yıldırım ile küçükbaş hayvanların ekinlere zarar vermemesi için uyardığı sürü sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yıldırım tabancayla vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce ile akrabası Mehmet Barış Yıldırım da vuruldu.İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ile 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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elazığ, sürü, koyun, kavga, silahlı saldırı

Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı

17:02 08.05.2022
© DHAMuhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı
Muhtarın öldüğü 'sürü' kavgası sonrası 4 bin 500 küçükbaş ilçe dışına taşındı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
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Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde Çanakçı köyü muhtarı Fahrettin Yıldırım'ın öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı 'sürü' kavgasında gözaltına alınan 9 kişi, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlarla ilçe dışına taşındı.
Elazığ’ın Karakoçan ilçesi, Çanakçı köyünde meydana gelen olayda, 8 çocuk babası, köy muhtarı Fahrettin Yıldırım ile küçükbaş hayvanların ekinlere zarar vermemesi için uyardığı sürü sahipleri arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Yıldırım tabancayla vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Yıldırım'ın yardımına koşan Ekrem İnce ile akrabası Mehmet Barış Yıldırım da vuruldu.
İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yıldırım, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Tunceli'den kalkan askeri helikopterle, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yıldırım, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olay ile ilgili 9 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin üzerinde 2 tabanca ile 2 ruhsatlı tüfek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Jandarmanın nöbet tuttuğu bölgede ise husumetin büyümemesi için göçerlerin 4 bin 500 küçükbaş hayvanı, kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşındı. Bu arada Fahrettin Yıldırım'ın cenazesi köyünde defnedilirken, 2 yaralının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
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