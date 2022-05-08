https://tr.sputniknews.com/20220508/nagehan-alci-imamogluna-saldiranlar-erdogana-faydali-olacak-bir-buhran-geciriyor-1056186532.html

Nagehan Alçı: İmamoğlu'na saldıranlar, Erdoğan'a faydalı olacak bir buhran geçiriyor

Nagehan Alçı: İmamoğlu'na saldıranlar, Erdoğan'a faydalı olacak bir buhran geçiriyor

Nagehan Alçı, Karadeniz daveti nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirenler için "Bir fotoğraf üzerinden İmamoğlu'na saldıranlar, Erdoğan'a faydalı... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T13:23+0300

2022-05-08T13:23+0300

2022-05-08T13:23+0300

türkiye

nagehan alçı

ekrem imamoğlu

recep tayyip erdoğan

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

karadeniz

davet

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Habertürk yazarı Nagehan Alçı, kendisini Karadeniz gezisine davet ettiği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterenleri, 'zihinsel olarak devletin hizmetkârları' olmakla suçladı.İmamoğlu'nun Karadeniz gezisine katıldığı için kendisine de tehdit ve hakaretler geldiğini belirten Nagehan Alçı'nın 'Fotoğraf sebebiyle Ekrem İmamoğlu’na saldıranlar muhalif mi?' başlıklı yazısında şu ifadeler yer aldı:"Bu fotoğraf üzerinden İmamoğlu’na saldıran bu sahte muhaliflere iki kötü haberim var. İlkini bugün ikincisini bir sonraki yazıda anlatacağım.Birincisi şunu tespit edelim... Bu fotoğraftan hareketle Ekrem İmamoğlu’na saldıranların hiçbiri -evet hiçbiri- mevcut siyasal rejimin muhalifi değil. Bilakis rejime faydalı kişiler. Hepsinin de zihinleri bir şekilde Devlet’in kontrolünde. Korku ya da başka sebeple. Sonuçta böyleler. İçlerinde geçmişte İmamoğlu’na samimi destek olanlar da vardır ama siyasal ideolojileri ya da korkaklıkları yüzünden istemeseler bile şu an bunlar zihinsel manada Devlet’in hizmetkarları. Ekrem İmamoğlu’na bu şekilde saldırarak Devlet nezdinde konfor alanlarını genişletiyorlar. Kendilerini garanti altına alıyorlar. Ortada tam bir sahtekarlık var. Somut örnek vereyim. Bundan daha iki hafta önce Ekrem İmamoğlu’na hapis istemiyle dava açıldı. Bugünkü Türkiye’de istenirse bu dava hemen mahkumiyet ile sonuçlanır. Yargıtay da anında onar. Yani o durumda Ekrem Bey aday falan olamaz. Bunu yapmak zor mu? Hayır 2022 itibariyle hiç de değil. Sadece karar verilip düğmeye basılması yeterli…Peki bu hapis istemiyle dava benimle olan fotoğrafın yüzde 1’i hatta binde 1’i kadar konuşuldu mu? Sosyal medyada gündem oldu mu?Hayır, bu mevzu hiç konuşulmadı ve gündem olmadı çünkü korkuyorlar…İşte bu kişiler şimdi de utanmadan Ekrem İmamoğlu’na üstünlük taslamaya kalkıyorlar.Bu acınası manzaranın ideolojik ve siyasal sebepleri var. Onu da bir başka yazıda izah edeceğim. Bu analiz çerçevem konusunda çok iddialıyım. Bunu çok somut biçimde de isim isim de ispatlamaya hazırım.Dolayısıyla bu 'celebrity' ve gazeteci saldırganlar başta olmak üzere hepsi birden aslında hiç sevmedikleri Recep Tayyip Erdoğan’a son derece faydalı olacak bir buhran geçiriyorlar. Tayyip Bey başta olmak üzere tüm Devlet erkanı bu akılsızlık tablosuna bıyık altından gülüyordur. Türkiye’nin durumu bu maalesef."

https://tr.sputniknews.com/20220508/ahmet-hakandan-nagehan-alci-yorumu-dunyanin-en-normal-isi--1056182802.html

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nagehan alçı, ekrem imamoğlu, recep tayyip erdoğan, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), karadeniz, davet