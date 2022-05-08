https://tr.sputniknews.com/20220508/oglunun-bogazini-kesmeye-calisan-baba-cezaevinde-intihar-etti-1056180918.html

Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti

Oğlunun boğazını kesmeye çalışan baba, cezaevinde intihar etti

Zonguldak'ta 'Kendi adıma rabbime kurban ettim' diyerek 16 yaşındaki oğlunu boynunu keserek öldürmeye çalışan Yusuf Akmısır, tutuklu bulunduğu cezaevinde... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T08:17+0300

2022-05-08T08:17+0300

2022-05-08T08:17+0300

türkiye

baba

boğaz

çocuk

cezaevi

intihar

zonguldak

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Zonguldak Çaycuma Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Yusuf Akmısır, geçen yıl 27 Şubat günü ormana götürdüğü oğlu A.O.A.’nın başını kesmeye çalıştı. Oğlunun ensesini kestikten sonra montla örten Akmısır, oğlunu öldürdüğünü düşünerek polise gitti.Olay yerine giden polis ekipleri A.O.A.’yı yaralı halde bulurken, çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.O.A., tedavisinin ardından taburcu oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan baba, sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini ifade ederek, “Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim. Kendi adıma rabbime kurban ettim” dedi.Yusuf Akmısır, Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanması sürerken, tutuklu bulunduğu Beycuma Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi. Akmısır, dün akşam saatlerinde cezaevinde kendisini asarak yaşamına son verdi.

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baba, boğaz, çocuk, cezaevi, intihar, zonguldak