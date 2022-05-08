https://tr.sputniknews.com/20220508/putin-zafer-gununun-77-yildonumu-vesilesiyle-yabanci-liderleri-tebrik-etti-1056185904.html

Putin, Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderleri tebrik etti

Putin, Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderleri tebrik etti

Rusya lideri Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderlere tebrik mesajları gönderdi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T12:56+0300

2022-05-08T12:56+0300

2022-05-08T13:09+0300

dünya

rusya

zafer günü

tebrik mesajı

azerbaycan

ermenistan

belarus

kazakistan

moldova

kırgızistan

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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus dahil olmak üzere dış ülke liderlerine birer kutlama mesajı gönderdi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderlerine ve halklarına kutlama mesajları gönderdi” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca Gürcistan ve Ukrayna halklarının da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutladı.DHC ve LHC liderlerini kutlayan Putin: Bugün askerler, ataları gibi Nazizm'e karşı savaşıyor Donetsk (DHC) ve Lugansk (LHC) halk cumhuriyetlerinin liderlerine de kutlama telgrafları gönderen Putin, bugün askerlerin, aynı ataları gibi Nazizm'den kurtuluş için savaştıklarını vurguladı. Açıklamada, “Rus lider, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderlerine gönderdiği kutlama telgraflarında, bugün askerlerimizin aynı ataları gibi anavatanlarının Nazi belasından kurtarılması için omuz omuza savaştığını belirterek, 1945 yılındaki gibi zaferin bizim olacağına dair inancını dile getirdi” denildi.

rusya

azerbaycan

ermenistan

belarus

kazakistan

moldova

kırgızistan

tacikistan

türkmenistan

özbekistan

abhazya

güney osetya

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rusya, zafer günü, tebrik mesajı, azerbaycan, ermenistan, belarus, kazakistan, moldova, kırgızistan, tacikistan, türkmenistan, özbekistan, abhazya, güney osetya