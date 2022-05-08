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https://tr.sputniknews.com/20220508/putin-zafer-gununun-77-yildonumu-vesilesiyle-yabanci-liderleri-tebrik-etti-1056185904.html
Putin, Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderleri tebrik etti
Putin, Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderleri tebrik etti
Rusya lideri Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderlere tebrik mesajları gönderdi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:56+0300
2022-05-08T13:09+0300
dünya
rusya
zafer günü
tebrik mesajı
azerbaycan
ermenistan
belarus
kazakistan
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Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus dahil olmak üzere dış ülke liderlerine birer kutlama mesajı gönderdi.Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderlerine ve halklarına kutlama mesajları gönderdi” ifadelerine yer verildi.Putin ayrıca Gürcistan ve Ukrayna halklarının da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutladı.DHC ve LHC liderlerini kutlayan Putin: Bugün askerler, ataları gibi Nazizm'e karşı savaşıyor Donetsk (DHC) ve Lugansk (LHC) halk cumhuriyetlerinin liderlerine de kutlama telgrafları gönderen Putin, bugün askerlerin, aynı ataları gibi Nazizm'den kurtuluş için savaştıklarını vurguladı. Açıklamada, “Rus lider, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderlerine gönderdiği kutlama telgraflarında, bugün askerlerimizin aynı ataları gibi anavatanlarının Nazi belasından kurtarılması için omuz omuza savaştığını belirterek, 1945 yılındaki gibi zaferin bizim olacağına dair inancını dile getirdi” denildi.
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rusya, zafer günü, tebrik mesajı, azerbaycan, ermenistan, belarus, kazakistan, moldova, kırgızistan, tacikistan, türkmenistan, özbekistan, abhazya, güney osetya

Putin, Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderleri tebrik etti

12:56 08.05.2022 (güncellendi: 13:09 08.05.2022)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Sputnik
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Rusya lideri Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü’nün 77. yıldönümü vesilesiyle yabancı liderlere tebrik mesajları gönderdi.
Kremlin basın dairesinden yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus dahil olmak üzere dış ülke liderlerine birer kutlama mesajı gönderdi.
Açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Büyük Vatanseverlik Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferin 77. yıldönümü dolayısıyla Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Abhazya, Güney Osetya liderlerine ve halklarına kutlama mesajları gönderdi” ifadelerine yer verildi.
Putin ayrıca Gürcistan ve Ukrayna halklarının da 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutladı.

DHC ve LHC liderlerini kutlayan Putin: Bugün askerler, ataları gibi Nazizm'e karşı savaşıyor

Donetsk (DHC) ve Lugansk (LHC) halk cumhuriyetlerinin liderlerine de kutlama telgrafları gönderen Putin, bugün askerlerin, aynı ataları gibi Nazizm'den kurtuluş için savaştıklarını vurguladı. Açıklamada, “Rus lider, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin liderlerine gönderdiği kutlama telgraflarında, bugün askerlerimizin aynı ataları gibi anavatanlarının Nazi belasından kurtarılması için omuz omuza savaştığını belirterek, 1945 yılındaki gibi zaferin bizim olacağına dair inancını dile getirdi” denildi.
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