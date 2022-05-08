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https://tr.sputniknews.com/20220508/rusyada-bin-100-hektar-orman-yanmaya-devam-ediyor-1056192851.html
Rusya’da bin 100 hektar orman yanmaya devam ediyor
Rusya’da bin 100 hektar orman yanmaya devam ediyor
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin sekiz bölgesinde toplamda yaklaşık bin 100 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirtti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T22:16+0300
2022-05-08T22:16+0300
dünya
rusya
rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)
orman yangını
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Yerleşim birimlerine beş kilometre mesafede, bin 120 hektarlık alanda 39 orman yangını devam ediyor. Aralarından 15’i Krasnoyarsk bölgesinde yer alıyor” ifadesine yer verildi.Yangınların Buryatiya, Krasnoyarsk, Habarovsk, İrkutsk, Omsk, Tomsk ve Sverdlovsk bölgelerinde yaşandığı ifade edilirken toplamda 500 hektar alana sahip 19 orman yangının kontrol altına aktarıldı.Yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 5 bin 300 kişi, bin 300 teçhizat ve 18 hava aracı katılıyor.
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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), orman yangını

Rusya’da bin 100 hektar orman yanmaya devam ediyor

22:16 08.05.2022
© SputnikRusya orman yangını
Rusya orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© Sputnik
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin sekiz bölgesinde toplamda yaklaşık bin 100 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirtti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Yerleşim birimlerine beş kilometre mesafede, bin 120 hektarlık alanda 39 orman yangını devam ediyor. Aralarından 15’i Krasnoyarsk bölgesinde yer alıyor” ifadesine yer verildi.
Yangınların Buryatiya, Krasnoyarsk, Habarovsk, İrkutsk, Omsk, Tomsk ve Sverdlovsk bölgelerinde yaşandığı ifade edilirken toplamda 500 hektar alana sahip 19 orman yangının kontrol altına aktarıldı.
Yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 5 bin 300 kişi, bin 300 teçhizat ve 18 hava aracı katılıyor.
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