https://tr.sputniknews.com/20220508/rusyada-bin-100-hektar-orman-yanmaya-devam-ediyor-1056192851.html

Rusya’da bin 100 hektar orman yanmaya devam ediyor

Rusya’da bin 100 hektar orman yanmaya devam ediyor

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, ülkenin sekiz bölgesinde toplamda yaklaşık bin 100 hektarlık alanda yangının devam ettiğini belirtti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T22:16+0300

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dünya

rusya

rusya acil durumlar bakanlığı (emercom)

orman yangını

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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan RIA Novosti haber ajansına yapılan açıklamada, “Yerleşim birimlerine beş kilometre mesafede, bin 120 hektarlık alanda 39 orman yangını devam ediyor. Aralarından 15’i Krasnoyarsk bölgesinde yer alıyor” ifadesine yer verildi.Yangınların Buryatiya, Krasnoyarsk, Habarovsk, İrkutsk, Omsk, Tomsk ve Sverdlovsk bölgelerinde yaşandığı ifade edilirken toplamda 500 hektar alana sahip 19 orman yangının kontrol altına aktarıldı.Yangın söndürme çalışmalarına yaklaşık 5 bin 300 kişi, bin 300 teçhizat ve 18 hava aracı katılıyor.

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rusya, rusya acil durumlar bakanlığı (emercom), orman yangını