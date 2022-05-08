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Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü
Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Ahmet Çalışkan (solda), çoban kulübesinde şakalaştığı 36 yaşındaki iş... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T07:20+0300
2022-05-08T07:27+0300
türkiye
arkadaş
çoban
tüfek
pompalı tüfek
şaka
muğla
menteşe
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Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan E.D.'ye ait çoban kulübesinde meydana geldi. Abdullah Darakcı, mermer ocağında birlikte çalıştığı Ahmet Çalışkan ile ortak arkadaşları çoban E.D.'nin kulübesine gitti. İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.'ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan'a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle 'Vurursun', 'Vuramazsın' diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Çalışkan, tüfekten çıkan saçmalarla alnından vuruldu. Bahçede çay demlediği sırada silah sesini duyan çoban E.D. ise içeri gittiğinde Çalışkan'ı kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 'Vicdan azabı yaşıyorum, bilerek hiçbir şey yapmadım'Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.'yi gözaltına aldı. Darakcı, jandarmadaki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım" dedi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Çalışkan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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https://tr.sputniknews.com/20220505/arkadasiyla-tartistiktan-sonra-havaya-ates-acan-polis-gozaltina-alindi-1056124790.html
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arkadaş, çoban, tüfek, pompalı tüfek, şaka, muğla, menteşe

Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü

07:20 08.05.2022 (güncellendi: 07:27 08.05.2022)
© DHAŞakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü
Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© DHA
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Ahmet Çalışkan (solda), çoban kulübesinde şakalaştığı 36 yaşındaki iş arkadaşı Abdullah Darakcı tarafından kazara pompalı tüfekle alnından vuruldu. Hastaneye kaldırılan Çalışkan yaşamını yitirirken, jandarma tarafında gözaltına alınan Darakcı tutuklandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan E.D.'ye ait çoban kulübesinde meydana geldi.
Abdullah Darakcı, mermer ocağında birlikte çalıştığı Ahmet Çalışkan ile ortak arkadaşları çoban E.D.'nin kulübesine gitti. İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.'ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan'a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle 'Vurursun', 'Vuramazsın' diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı.
Çalışkan, tüfekten çıkan saçmalarla alnından vuruldu. Bahçede çay demlediği sırada silah sesini duyan çoban E.D. ise içeri gittiğinde Çalışkan'ı kanlar içerisinde buldu.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.
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'Vicdan azabı yaşıyorum, bilerek hiçbir şey yapmadım'

Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.'yi gözaltına aldı. Darakcı, jandarmadaki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım" dedi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Çalışkan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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