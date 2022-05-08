https://tr.sputniknews.com/20220508/sakalastigi-arkadasini-alnindan-tufekle-vurarak-oldurdu-1056180508.html

Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü

Şakalaştığı arkadaşını alnından tüfekle vurarak öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir mermer ocağında işçi olarak çalışan 21 yaşındaki Ahmet Çalışkan (solda), çoban kulübesinde şakalaştığı 36 yaşındaki iş... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T07:20+0300

2022-05-08T07:20+0300

2022-05-08T07:27+0300

türkiye

arkadaş

çoban

tüfek

pompalı tüfek

şaka

muğla

menteşe

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/08/1056180617_1:0:730:410_1920x0_80_0_0_535d88bfbaf06f9bd3fd0a08c0b37c92.png

Olay, dün akşam saatlerinde Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı kırsal Çırpı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan E.D.'ye ait çoban kulübesinde meydana geldi. Abdullah Darakcı, mermer ocağında birlikte çalıştığı Ahmet Çalışkan ile ortak arkadaşları çoban E.D.'nin kulübesine gitti. İddiaya göre, Darakcı, burada E.D.'ye ait pompalı tüfeği alıp, şaka amacıyla Çalışkan'a doğrulttu. İki arkadaş, birbirleriyle 'Vurursun', 'Vuramazsın' diyerek şakalaşırken, Darakcı bir anda tetiğe dokununca tüfek ateş aldı. Çalışkan, tüfekten çıkan saçmalarla alnından vuruldu. Bahçede çay demlediği sırada silah sesini duyan çoban E.D. ise içeri gittiğinde Çalışkan'ı kanlar içerisinde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çalışkan, kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 'Vicdan azabı yaşıyorum, bilerek hiçbir şey yapmadım'Jandarma, Abdullah Darakcı ile Çoban E.D.'yi gözaltına aldı. Darakcı, jandarmadaki ifadesinde, "Ahmet ile çoban arkadaşın kulübesinde sohbet ediyorduk. E.D. dışarıdayken, kulübedeki tüfeği alarak, merakımdan havaya bir el ateş ettim. Tüfeği Ahmet'e doğrultarak, 'Şeytan doldurur mu?' dedim. Vurursun, vuramazsın diye şakalaştığımız sırada, içerisinde fişek olmadığını düşündüğüm tüfeği ateşledim. Ne olduğunu anlayamadım. Bir süre kendime gelemedim. Üzüntü içerisindeyim, vicdan azabı yaşıyorum. Bilerek hiçbir şey yapmadım" dedi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından, bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Darakcı tutuklandı, E.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.Çalışkan'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220502/sokak-ortasinda-kadin-is-arkadasini-darbetti-cevredekiler-tarafindan-dovuldu-1056026212.html

https://tr.sputniknews.com/20220505/arkadasiyla-tartistiktan-sonra-havaya-ates-acan-polis-gozaltina-alindi-1056124790.html

türkiye

muğla

menteşe

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arkadaş, çoban, tüfek, pompalı tüfek, şaka, muğla, menteşe