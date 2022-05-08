https://tr.sputniknews.com/20220508/super-ligde-tarih-tekerrur-etti-goztepe-ve-altay-3-kez-el-ele-kume-dustu-1056186307.html
Süper lig'de tarih tekerrür etti: Göztepe ve Altay, 3. kez el ele küme düştü
Süper lig'de tarih tekerrür etti: Göztepe ve Altay, 3. kez el ele küme düştü
Spor Toto Süper Lig’de matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen iki İzmir takımı Altay ve Göztepe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez el ele küme düştü. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T13:13+0300
2022-05-08T13:13+0300
2022-05-08T13:13+0300
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küme düşme
tff 1. lig
futbol
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Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de play-off şampiyonluğuna ulaşarak 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Altay, liderliğe kadar çıktığı Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlar alarak ligin dibine demir atmıştı. Son 3 haftaya kadar kümede kalma iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz cuma günü Gaziantep FK’nın Kayserispor karşısında puan almasıyla birlikte matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi. Bu sonuçla Altay, ligin 34. haftasında küme düşmeyi garantileyen diğer İzmir takımı Göztepe ile beraber el ele bir alt lige düşmüş oldu.Üçünçü kez birlikte küme düştülerİzmir’in iki köklü takımı bu sezonla berabere aynı kaderi üçüncü kez yaşamış oldu. 1999-2000 sezonunda yıllar sonra ligde buluşan iki İzmir takımından Altay, 16. olarak Göztepe ise 17. olarak küme düşmüştü. 2 yıl sonra yeniden Süper Lig’de buluşan Altay ve Göztepe, yine aynı sıralama ile lige veda etmişti. Bu sezonla beraber Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düşmüş oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220507/basaksehirde-kazanan-yok-1056176043.html
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Süper lig'de tarih tekerrür etti: Göztepe ve Altay, 3. kez el ele küme düştü
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Spor Toto Süper Lig’de matematiksel olarak küme düşmeyi garantileyen iki İzmir takımı Altay ve Göztepe, Süper Lig tarihinde üçüncü kez el ele küme düştü.
Geçtiğimiz yıl TFF 1. Lig’de play-off şampiyonluğuna ulaşarak 18 yıl aradan sonra Süper Lig’e yükselen Altay, liderliğe kadar çıktığı Süper Lig’de üst üste kötü sonuçlar alarak ligin dibine demir atmıştı.
Son 3 haftaya kadar kümede kalma iddiasını sürdüren siyah-beyazlılar, geçtiğimiz cuma günü Gaziantep FK’nın Kayserispor karşısında puan almasıyla birlikte matematiksel olarak küme düşmeyi garantiledi.
Bu sonuçla Altay, ligin 34. haftasında küme düşmeyi garantileyen diğer İzmir takımı Göztepe ile beraber el ele bir alt lige düşmüş oldu.
Üçünçü kez birlikte küme düştüler
İzmir’in iki köklü takımı bu sezonla berabere aynı kaderi üçüncü kez yaşamış oldu.
1999-2000 sezonunda yıllar sonra ligde buluşan iki İzmir takımından Altay, 16. olarak Göztepe ise 17. olarak küme düşmüştü.
2 yıl sonra yeniden Süper Lig’de buluşan Altay ve Göztepe, yine aynı sıralama ile lige veda etmişti.
Bu sezonla beraber Altay ve Göztepe, üçüncü kez el ele küme düşmüş oldu.