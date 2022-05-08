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https://tr.sputniknews.com/20220508/suudi-arabistan-krali-selman-hastaneye-kaldirildi-1056184937.html
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
suudi
suudi arabistan
kral selman bin abdulaziz
hastane
cidde
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Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.Ajans, Selman bin Abdülaziz'in hastaneye kaldırış nedeyle ilgili bir açıklama yapmadı.2015 yılında tahta oturan 86 yaşındaki kral, 2020 senesinde safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220503/eski-suudi-arabistan-istihbarat-baskani-abd-bizi-hayal-kirikligina-ugratti-1056034338.html
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suudi, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, hastane, cidde

Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı

12:10 08.05.2022 (güncellendi: 12:14 08.05.2022)
© AP Photo / Saudi Press AgencySuudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz el Suud ile Veliaht Prensi Muhammed bin Selman - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AP Photo / Saudi Press Agency
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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Ajans, Selman bin Abdülaziz'in hastaneye kaldırış nedeyle ilgili bir açıklama yapmadı.
2015 yılında tahta oturan 86 yaşındaki kral, 2020 senesinde safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
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