https://tr.sputniknews.com/20220508/suudi-arabistan-krali-selman-hastaneye-kaldirildi-1056184937.html
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:10+0300
2022-05-08T12:10+0300
2022-05-08T12:14+0300
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Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.Ajans, Selman bin Abdülaziz'in hastaneye kaldırış nedeyle ilgili bir açıklama yapmadı.2015 yılında tahta oturan 86 yaşındaki kral, 2020 senesinde safra kesesi ameliyatı geçirmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220503/eski-suudi-arabistan-istihbarat-baskani-abd-bizi-hayal-kirikligina-ugratti-1056034338.html
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suudi, suudi arabistan, kral selman bin abdulaziz, hastane, cidde
Suudi Arabistan Kralı Selman hastaneye kaldırıldı
12:10 08.05.2022 (güncellendi: 12:14 08.05.2022) Abone ol
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’in birtakım testler için hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Suudi Basın Ajansı'nın yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan Kralı Selman'ın cumartesi günü tıbbi testlerden geçmek üzere Cidde'de hastaneye yatırıldığı belirtildi.
Ajans, Selman bin Abdülaziz'in hastaneye kaldırış nedeyle ilgili bir açıklama yapmadı.
2015 yılında tahta oturan 86 yaşındaki kral, 2020 senesinde safra kesesi ameliyatı geçirmişti.