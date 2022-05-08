Tarihi kilisede 7 yıl aradan sonra ilk ayin

© Sputnik / Sertac Kayar Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. 2015 yılında yaşanan çatışmalarda hasar gören ve 3 yıl süren restorasyonun ardından dün açılan tarihi kilisede yapılan ayin için yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda Ermeni cemaati üyesi katıldı.