Tarihi kilisede 7 yıl aradan sonra ilk ayin

© Sputnik / Sertac KayarDiyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. 2015 yılında yaşanan çatışmalarda hasar gören ve 3 yıl süren restorasyonun ardından dün açılan tarihi kilisede yapılan ayin için yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda Ermeni cemaati üyesi katıldı.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. 2015 yılında yaşanan çatışmalarda hasar gören ve 3 yıl süren restorasyonun ardından dün açılan tarihi kilisede yapılan ayin için yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda Ermeni cemaati üyesi katıldı.
© Sputnik / Sertac KayarOrtadoğu’daki en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede ayin yoğun ilgi gördü. Ayine, Ermeni cemaatinin yanı sıra Diyarbakırlılar ve yerli turistler de katıldı. Eyini Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan yönetti.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Ortadoğu’daki en büyük Ermeni kilisesi olma özelliğine sahip kilisede ayin yoğun ilgi gördü. Ayine, Ermeni cemaatinin yanı sıra Diyarbakırlılar ve yerli turistler de katıldı. Eyini Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan yönetti.
© Sputnik / Sertac KayarBasının da yoğun ilgi gösterdiği ayinde mumlar yakılıp dilekler dilendi. Ayine katılan bazı cemaat üyeleri, 7 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır’a gelip ayine katılmaları nedeniyle duygulu anlar yaşadı.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Basının da yoğun ilgi gösterdiği ayinde mumlar yakılıp dilekler dilendi. Ayine katılan bazı cemaat üyeleri, 7 yıl aradan sonra yeniden Diyarbakır’a gelip ayine katılmaları nedeniyle duygulu anlar yaşadı.
© Sputnik / Sertac KayarUzun yıllar harap durumda olan Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Ermeni toplumunun işbirliği ve o dönemdeki Diyarbakır Belediyesi'nin de desteğiyle yenilenmiş ve 2012 yılında ibadete açılmıştı. 2015 yılında başlayan çatışmalarda kilise hasar gördü.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Uzun yıllar harap durumda olan Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi Ermeni toplumunun işbirliği ve o dönemdeki Diyarbakır Belediyesi'nin de desteğiyle yenilenmiş ve 2012 yılında ibadete açılmıştı. 2015 yılında başlayan çatışmalarda kilise hasar gördü.
© Sputnik / Sertac KayarÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 yıl süren restorasyonun ardından kilise dün 7 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. Açılışın ardından Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın da katılımıyla kilise kutsandı. Bu sabah da tarihi kilisede ilk ayin gerçekleşti.
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© Sputnik / Sertac Kayar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 3 yıl süren restorasyonun ardından kilise dün 7 yıl aradan sonra tekrar ibadete açıldı. Açılışın ardından Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın da katılımıyla kilise kutsandı. Bu sabah da tarihi kilisede ilk ayin gerçekleşti.