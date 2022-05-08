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https://tr.sputniknews.com/20220508/trabzonsporun-sampiyonluk-kutlamalari-nedeniyle-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1056178745.html
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T02:18+0300
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türkiye
trabzonspor
kutlama
şampiyonluk
istanbul
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
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trabzonspor, kutlama, şampiyonluk, istanbul

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

02:18 08.05.2022
© İHATrabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı
Trabzonspor'un 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA
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İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
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