https://tr.sputniknews.com/20220508/trabzonsporun-sampiyonluk-kutlamalari-nedeniyle-istanbulda-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1056178745.html

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T02:18+0300

2022-05-08T02:18+0300

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türkiye

trabzonspor

kutlama

şampiyonluk

istanbul

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.

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trabzonspor, kutlama, şampiyonluk, istanbul