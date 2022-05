TRT Genel Müdürü Sobacı: 2023'te Netflix'e alternatif uluslararası bir platform inşa edeceğiz

https://tr.sputniknews.com/20220508/trt-genel-muduru-sobaci-2023te-netflixe-alternatif-uluslararasi-bir-platform-insa-edecegiz-1056190883.html

Sobacı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde, ortaklaşa düzenlenen "Stratcom Youth: Uluslararası Genç İletişimciler Forumu"nda "Dezenformasyon Çağında Kamu Yayıncılığı" konulu konuşma yaptı."Günümüzde süslü kavramlar altında zehirli düşünceler ve teyide muhtaç bilgilerin sunulduğunu" belirten Sobacı, bunların olağan haline gelmesinden dolayı insanların maruz kaldığı etkiyi analiz bile edemez duruma gelindiğini söyledi.Sobacı, gün içinde yayımlanan haberlerin örtüsünü kaldırıp, altına bakılamadığını, insanların haberin doğruluğunu öğrenemeden olaydan olaya geçtiğini ifade ederek "Sayısız bildirime maruz kaldığımızda, bir olay üzerine düşünme kabiliyetimizi kaybettiğimizde, buna bir dezenformasyon eklendiğinde, sonuçsuz bir sürece gidiyoruz. Bu, bireyi anlamsızlığa iter. Hakikat ile yalanın sınırlarının bulanıklaştığı bir dönem." diye konuştu.Dezenformasyon mecrasının bir tek haberde olmadığını vurgulayan Sobacı, kurumsal ve bireysel ölçekte üretilen film, belgesel, animasyon ve mobil uygulamaların da dezenformasyonun öğesi olabildiğini kaydetti.Farkında olmadan, farkındalık yaratacak bir şekilde, insanların önceden tasarlanmış bir düşünme tarzına yönlendirildiğini belirten Sobacı, sözlerini şöyle sürdürdü:'Dezenformasyon bugün kat be kat arttı'Sobacı, yarım asırdır hakimiyetini koruyan küresel ekonomik ve siyasal sistemin krizde olduğunu belirterek küresel ekonomik sistemin bu krizlerin üstünü örtmek, olağanlaştırmak, meşrulaştırmak için uluslararası kamuoyunun algısını yönetmeye gayret ettiğini bildirdi.Bu gayret nedeniyle dezenformasyonun daha had safhada olduğunu dile getiren Sobacı, şöyle devam etti:Kamu yayıncılığının öneminin bu noktada daha da artmaya başladığına dikkati çeken Sobacı, "Kamu yayıncısı olarak, küresel sistemin krizde olduğunu ilan etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanımız da küresel sistemin krizde olduğunu söylüyor. Tabiri caizse 'Kral çıplak' diyor. Küresel sistemin krizde olduğu bir dönemde, ülke olarak iddialarınızı hem ulusal hem de uluslararası alanda daha iyi anlatmak zorundasınız. Küresel sistemini krizlerinin ülkemize olan etkilerini bertaraf etmek zorundasınız. En nihayetinde devletle millet arasındaki ilişkiyi güçlendirmek zorundasınız." değerlendirmesinde bulundu.'Doğru bilgiye olan ihtiyaç her geçen gün artıyor'Sobacı, dijital çağda insanların çok büyük bir bilgi akışıyla muhatap olduğunu ve bunun sonucunda da bilgiye bağımlı hale geldiklerini anlattı.Doğru bilgiye olan ihtiyacın her geçen gün arttığına işaret eden Sobacı, şunları kaydetti:Sobacı, TRT’nin 2023 yılında Netflix'e alternatif uluslararası bir dijital platform inşa edeceğini, gençlik platformu kuracağını ve filmlerle oyunlara yatırım yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

