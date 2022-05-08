https://tr.sputniknews.com/20220508/turkiye-cumhuriyetine-hakaret-eden-turist-gozaltina-alindi-1056178192.html

Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı

Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaret eden turist gözaltına alındı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küfür ettiği ileri sürülen turist, polis ekipleri tarafından gözaltına... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T00:41+0300

2022-05-08T00:41+0300

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türkiye

kuşadası

turist

cumhurbaşkanına hakaret

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Olay, Camikebir Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Fas uyruklu olduğu öğrenilen bir turistin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında hakaretlerde bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine geldi. Esnaflar tarafından etrafı sarılan kadının Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne terörist dediği ve Cumhurbaşkanı hakkında hakaret ettiği iddia edildi.Esnaf kadından şikayetçi olurken Fas uyruklu kadın polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

kuşadası

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kuşadası, turist, cumhurbaşkanına hakaret