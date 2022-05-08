https://tr.sputniknews.com/20220508/turkiyede-koronavirus-salgininin-son-24-saati-9-kisi-hayatini-kaybetti-1480-yeni-vaka-1056192343.html
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 9 kişi hayatını kaybetti, 1480 yeni vaka
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 9 kişi hayatını kaybetti, 1480 yeni vaka
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1480 yeni vakanın olduğunu açıkladı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T21:22+0300
2022-05-08T21:22+0300
2022-05-08T21:22+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
vaka sayısı
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 480 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu. Bir günde toplam 98 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 526 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 542 bin 401’e yükseldi.2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye varVerilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.En düşük aşılama Şanlıurfa’daBakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
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türkiye, koronavirüs, vaka sayısı
Türkiye'de koronavirüs salgınının son 24 saati: 9 kişi hayatını kaybetti, 1480 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 9 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 1480 yeni vakanın olduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 8 Mayıs’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, bin 480 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 9 oldu.
Bir günde toplam 98 bin 758 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı bin 526 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,45 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,16 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 542 bin 401’e yükseldi.
2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
En düşük aşılama Şanlıurfa’da
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 62,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.