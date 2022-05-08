CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bir günde 28 kez bombaladı

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun önümüzdeki pazar günü ülkenin batısındaki Lvov ve Volin'de Rusya ordusunu 'sivilleri vurmakla suçlamak üzere' Toçka-U tipi balistik füzelerle saldırı düzenlemeyi planladığını duyurdu.

Bakanlık, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde yer alan Azovstal çelik fabrikasından tüm sivillerin tahliye edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin bölgeden 51 kişiyi kurtardığı, kurtarılan sivillerin 22'sinin kadın ve 11'inin de çocuk olduğu belirtildi.

Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC’yi 28 kez bombaladığı, bombardımanlarda 238 adet mühimmat kullanıldığı duyuruldu.

“Bombardıman sonucu Donetsk’in Kirovskiy ve Petrovskiy yerleşimlerine, Gorlovka ve Yasnoye’de 9 sivil yaralandı” denilen açıklamada, ayrıca Donetsk kentinin Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Petrovskiy bölgelerinde, Gorlovkai Yasnoye, Yasinovatoye yerleşiminde 30 konutun ve 6 sivil altyapı tesisinin hasar aldığı kaydedildi.