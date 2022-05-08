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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220508/ukrayna-ordusu-donetsk-halk-cumhuriyetini-bir-gunde-28-kez-bombaladi-1056182141.html
CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bir günde 28 kez bombaladı
CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bir günde 28 kez bombaladı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
donetsk
lugans halk cumhuriyeti
operasyon
ukrayna krizi
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi. - Sputnik Türkiye

CANLI I Ukrayna ordusu, Donetsk Halk Cumhuriyeti'ni bir günde 28 kez bombaladı

09:43 08.05.2022 (güncellendi: 09:48 08.05.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Ukrayna ordusunun Donetsk'e yönelik saldırılarına devam ettiği bildirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı ve Batılı ülkelerin Moskova'yı hedef alan yaptırım hamleleri devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun önümüzdeki pazar günü ülkenin batısındaki Lvov ve Volin'de Rusya ordusunu 'sivilleri vurmakla suçlamak üzere' Toçka-U tipi balistik füzelerle saldırı düzenlemeyi planladığını duyurdu.
Bakanlık, Ukrayna'nın güneyindeki Mariupol kentinde yer alan Azovstal çelik fabrikasından tüm sivillerin tahliye edildiğini belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus silahlı kuvvetlerinin bölgeden 51 kişiyi kurtardığı, kurtarılan sivillerin 22'sinin kadın ve 11'inin de çocuk olduğu belirtildi.
Ateşkes Kontrol ve Koordinasyon Ortak Merkezi'ndeki Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) temsilciliğinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun son bir günde DHC’yi 28 kez bombaladığı, bombardımanlarda 238 adet mühimmat kullanıldığı duyuruldu.
“Bombardıman sonucu Donetsk’in Kirovskiy ve Petrovskiy yerleşimlerine, Gorlovka ve Yasnoye’de 9 sivil yaralandı” denilen açıklamada, ayrıca Donetsk kentinin Kirovskiy, Kuybışevskiy ve Petrovskiy bölgelerinde, Gorlovkai Yasnoye, Yasinovatoye yerleşiminde 30 konutun ve 6 sivil altyapı tesisinin hasar aldığı kaydedildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Mariupol - Azovstal - tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Rusya Savunma Bakanlığı: Azovstal'daki tüm siviller tahliye edildi
Dün, 17:13
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09:48 08.05.2022
Rusya: Ukrayna ordusu, Herson bölgesindeki Golaya Pristan yerleşimine füze saldırısı düzenledi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesindeki Golaya Pristan yerleşimindeki sivilleri hedef alan füze saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Savunma kurumunun açıklamasında, “Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mensupları tarafından Herson bölgesindeki Golaya Pristan kasabasına, sivillerin hayatını tehlikeye atan çirkin füze saldırısı düzenlendi” ifadelerine yer verildi.
Saldırıda Toçka-U taktik füze sisteminin kullanıldığına dikkat çekilen açıklamada, füzenin düştüğü konut bölgesinde çocuklu bir ailenin yaşadığı bir evin tamamen yıkıldığı, ayrıca 10 binanın hasar aldığı ve sivillerin yaralandığı kaydedildi.
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