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Valilikten İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülere dair açıklama: Algı oluşturmaya yönelik
Valilikten İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülere dair açıklama: Algı oluşturmaya yönelik
Van Valiliği, sosyal medyada, İran sınırında çekildiği iddia edilen sığınmacılara ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
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van
iran
sığınmacı
van valiliği
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Valilikten yapılan açıklamada, @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi" şeklinde yapılan paylaşımla ilgili yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.Ayrıca görüntülerin yeni olmayıp 24 Haziran 2021'de "tiktok" sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming adlı kullanıcıları tarafından paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:Valilikten, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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van
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Valilikten İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülere dair açıklama: Algı oluşturmaya yönelik

05:48 08.05.2022 (güncellendi: 06:18 08.05.2022)
© AAVan Valiliği
Van Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Van Valiliği, sosyal medyada, İran sınırında çekildiği iddia edilen sığınmacılara ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, @DrSinanOgan isimli Twitter kullanıcısı tarafından "Videodaki Afganistan ve Pakistanlı 'muhacirler' sınırı geçip 'aya' giderken görüntülendi" şeklinde yapılan paylaşımla ilgili yapılan araştırmada, görüntülerin Türkiye-İran sınırında çekilmediğinin tespit edildiği belirtildi.
Ayrıca görüntülerin yeni olmayıp 24 Haziran 2021'de "tiktok" sosyal medya sağlayıcısında @tahirzaman5006 isimli ve bir gün sonra yine aynı platformda @mirzanoming adlı kullanıcıları tarafından paylaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir. Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise."
Bu tür paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:
"Daha önce de ifade ettik yineliyoruz. Provokasyon amacı güdülerek, ülkemizin güvenliği ve huzurunu hedef alan farklı coğrafyalara ait, eski görüntülerin, Van-İran sınırına ait yeni görüntülermiş gibi paylaşılması art niyetli ve algı oluşturmaya yönelik olduğu apaçık ortadadır."
Valilikten, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı bildirildi.
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