Valilikten İran sınırında çekildiği iddia edilen görüntülere dair açıklama: Algı oluşturmaya yönelik

"Bugün itibariyle Van-İran sınır hattının önemli bir kısmı hala karla kaplı olup değil bu mevsimde hava sıcaklıklarının en yüksek olduğu dönemde dahi bu yükseklikte otlar bulunmamaktadır. Anlaşılacağı üzere görüntüler eski ve başka bir coğrafyaya aittir. Aksini iddia edenlere açık çağrımız ve teklifimiz şudur; masrafları bize ait olmak üzere sınır hattını istedikleri vasıtayla gezdirebiliriz. Tabii gerçeği görmek gibi bir niyetleri söz konusu ise."