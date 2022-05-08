https://tr.sputniknews.com/20220508/vatan-partisi-elbistan-ilce-baskani-evinde-olu-bulundu-1056181258.html

Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan ilçe başkanlığı görevini yürüten 76 yaşındaki Salman Yaşdal, evinde ölü bulundu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T08:53+0300

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türkiye

elbistan

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kahramanmaraş

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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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kahramanmaraş

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elbistan, vatan partisi, ev, başkan, ölü, ceset, ilçe başkanı, kahramanmaraş