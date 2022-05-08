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Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu
Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan ilçe başkanlığı görevini yürüten 76 yaşındaki Salman Yaşdal, evinde ölü bulundu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T08:53+0300
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türkiye
elbistan
vatan partisi
ev
başkan
ölü
ceset
ilçe başkanı
kahramanmaraş
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Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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elbistan, vatan partisi, ev, başkan, ölü, ceset, ilçe başkanı, kahramanmaraş

Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı evinde ölü bulundu

08:53 08.05.2022
© AAKahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan ilçe başkanlığı görevini yürüten 76 yaşındaki Salman Yaşdal, evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan ilçe başkanlığı görevini yürüten 76 yaşındaki Salman Yaşdal, evinde ölü bulundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Kahramanmaraş'ta Vatan Partisi Elbistan ilçe başkanlığı görevini yürüten 76 yaşındaki Salman Yaşdal, evinde ölü bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Vatan Partisi Elbistan İlçe Başkanı Salman Yaşdal'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu yetkililere bildirdi.
Eve gelen ekipler, yaptıkları incelemede Yaşdal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Salman'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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