Yargıtay’dan emsal karar: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz

"Yasal düzenleme ve ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde zarar görenin yakınlarının yansıma yoluyla manevi tazminat talep etmeleri ancak ölüm veya ağır bedensel zarar halinde mümkündür. Somut olayda ise murise yönelik tehdit eylemi sebebiyle manevi tazminat talep edilmiştir. Davacılar murisinin ölümünden kısa bir süre önce davalı tarafından murise yönelik olarak tehdit eylemi gerçekleştirilmiş ise de tehditten dolayı yansıma yoluyla manevi tazminat istenemeyeceğinden, yakını olan davacı eş yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hâl böyle olunca direnme kararının bu değişik gerekçe ve sebeplerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkeme kararı oy çokluğu ile bozulmuştur."