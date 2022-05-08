Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20220508/yargitaydan-emsal-karar-olen-kisinin-ardindan-manevi-tazminat-davasi-acilmaz-1056185029.html
Yargıtay’dan emsal karar: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz
Yargıtay’dan emsal karar: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz
Babalarının ölümünden önce yaşanan tehdidi mahkemeye taşıyan mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, tehdit sebebi ile yansıma yoluyla... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T12:11+0300
2022-05-08T12:11+0300
yaşam
türkiye
yargıtay
emsal karar
tazminat
manevi tazminat
tehdit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101897/98/1018979842_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_0336502266a5e33bb51cd7b6bf155a17.jpg
Yaşlı adam, karşılaştığı genç tarafından tehdit edildi. Gencin "Çek şu arabanı şuradan, bugün seninle hesabımı, davamı halledeceğim. Seni halledeceğim" sözleri sonrası yürümeye devam eden yaşlı adam, bir süre sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Babalarının ölümünün sebebinin yapılan tehdit olduğunu öne süren çocukları, manevi tazminat talebiyle dava açtı.Asliye Hukuk Mahkemesi, tehditten kısa süre sonra ölümün gerçekleştiğine dikkat çekerek, mirasçılara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Daire ise kararı bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul, mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101897/98/1018979842_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6cb724c440764a963e8a09a5d7cd4c37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, yargıtay, emsal karar, tazminat, manevi tazminat, tehdit

Yargıtay’dan emsal karar: Ölen kişinin ardından manevi tazminat davası açılmaz

12:11 08.05.2022
© AAYargıtay
Yargıtay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
Abone olTelegram
Babalarının ölümünden önce yaşanan tehdidi mahkemeye taşıyan mirasçılara Yargıtay'dan kötü haber geldi. Yüksek Mahkeme, tehdit sebebi ile yansıma yoluyla manevi tazminat talep edilemeyeceğine hükmetti.
Yaşlı adam, karşılaştığı genç tarafından tehdit edildi. Gencin "Çek şu arabanı şuradan, bugün seninle hesabımı, davamı halledeceğim. Seni halledeceğim" sözleri sonrası yürümeye devam eden yaşlı adam, bir süre sonra kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Babalarının ölümünün sebebinin yapılan tehdit olduğunu öne süren çocukları, manevi tazminat talebiyle dava açtı.
Asliye Hukuk Mahkemesi, tehditten kısa süre sonra ölümün gerçekleştiğine dikkat çekerek, mirasçılara manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı sanık avukatı temyiz edince devreye Yargıtay 4. Hukuk Dairesi girdi. Daire ise kararı bozdu. Mahkeme ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Hukuk Genel Kurulu girdi. Emsal nitelikte bir karara imza atan Kurul, mahkeme kararını bozdu. Yargıtay kararında şöyle denildi:
"Yasal düzenleme ve ilkeler çerçevesinde somut olay değerlendirildiğinde zarar görenin yakınlarının yansıma yoluyla manevi tazminat talep etmeleri ancak ölüm veya ağır bedensel zarar halinde mümkündür. Somut olayda ise murise yönelik tehdit eylemi sebebiyle manevi tazminat talep edilmiştir. Davacılar murisinin ölümünden kısa bir süre önce davalı tarafından murise yönelik olarak tehdit eylemi gerçekleştirilmiş ise de tehditten dolayı yansıma yoluyla manevi tazminat istenemeyeceğinden, yakını olan davacı eş yararına manevi tazminata hükmedilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Hâl böyle olunca direnme kararının bu değişik gerekçe ve sebeplerle bozulmasına karar vermek gerekmiştir. Mahkeme kararı oy çokluğu ile bozulmuştur."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала