https://tr.sputniknews.com/20220508/yerin-altindaki-su-giderine-sikisan-yavru-kopegi-itfaiye-kurtardi-1056189876.html
Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Büyükçekmece’de yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T16:46+0300
2022-05-08T16:46+0300
2022-05-08T16:46+0300
türkiye
itfaiye
istanbul
yavru köpek
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İstanbul Büyükçekmece’de yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı. Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://tr.sputniknews.com/20220503/istanbulda-yangin-cikan-apartmanda-mahsur-kalan-3-cocuklu-aileyi-itfaiye-kurtardi-1056042842.html
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itfaiye, istanbul, yavru köpek
Yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Büyükçekmece’de yerin altındaki su giderine sıkışan yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.
İstanbul Büyükçekmece’de yerin altındaki su giderinden ses geldiğini duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye erleri, su giderinde yavru bir köpek olduğunu fark edip kurtarmak için çalışma başlattı.
Su giderinin bulunduğu yerde kepçe yardımı ile kazı yapıldıktan sonra itfaiye eri çekiç yardımıyla betonun geri kalan kısmını kırarak, yavru köpeği bunduğu yerden çıkardı.
Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.