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Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı
Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı
Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförü ile tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma... 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T15:48+0300
2022-05-08T15:48+0300
yaşam
türkiye
istanbul
kadıköy
iett
saldırı
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İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayd iddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförü ile tartışmaya başladığı görülüyor.
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türkiye, istanbul, kadıköy, iett, saldırı

Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı

15:48 08.05.2022
© İHAYolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı
Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA
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Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförü ile tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü.
İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayd iddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.
İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförü ile tartışmaya başladığı görülüyor.
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