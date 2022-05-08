https://tr.sputniknews.com/20220508/yolcu-durakta-beklemedigi-gerekcesiyle-iett-soforune-saldirdi-1056189011.html

Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı

Yolcu, durakta beklemediği gerekçesiyle İETT şoförüne saldırdı

Kadıköy’de bir vatandaş, durakta beklemediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan İETT şoförü ile tartışma yaşadı. İkili arasında çıkan sözlü tartışma... 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T15:48+0300

2022-05-08T15:48+0300

2022-05-08T15:48+0300

yaşam

türkiye

istanbul

kadıköy

iett

saldırı

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İstanbul Kadıköy’de meydana gelen olayd iddiaya göre, durakta beklemediği gerekçesiyle otobüse alınmayan vatandaş, İETT şoförüne saldırdı.İkili arasında sözlü başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklu kavgasını çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekipleri ayırdı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, otobüse alınmadığı iddia edilen şahsın İETT aracını yumrukladıktan sonra otobüs şoförü ile tartışmaya başladığı görülüyor.

istanbul

kadıköy

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türkiye, istanbul, kadıköy, iett, saldırı